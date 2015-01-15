Kolombiya Farc ile ateşkes görüşmelerine hazır

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Kolombiya lideri Juan Manuel Santos ilk kez hükümetinin kendisini Marxist-Leninist bir oluşum olarak tanımlayan Farc gerillaları ile karşılıklı ateşkes görüşmelerine hazır olduğunu açıkladı.

Farc geçen ay tek taraflı bir ateşkes ilan etmiş, ancak hükümet grubun bunu silahlanmak ve güç toplamak için kullanacağını öne sürerek ateşkese katılmayı reddetmişti.

Santos müzakarecilere görüşmelere "mümkün olan en kısa zamanda" başlamaları talimatını verdiğini söyledi ve grubun almış olduğu ateşkes kararının "doğru yönde atılmış bir adım" olarak nitelendirdi. Santos halihazırda yüksek düzey askeri yetkililere süreci yönetmek için yetki verdiğini de açıkladı.

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Kolombiya'da her iki taraf 2012 Kasım'ından bu yana onyıllardır süren çatışmaları sona erdirmek için barış görüşmeleri yürütüyor.

Santos, Çarşamba günü televizyonda yayınlanan açıklamasında barışın her zamankinden daha yakın olduğunu ve şu anda çatışmaların yoğunluğunu azaltmanın zamanı olduğunu söyledi.

BBC'nin Bogota'daki muhabiri Arturo Wallace yıllar boyunca hükümet ve isyancılar arasında bir ateşkes görüşmesinin hayal bile edilemez olduğunu, Santos'un son açıklamasının ise hükümetin görüşmelerin son safhasına geldiğine inandığını gösterdiğini söyledi.

Farc 1964 yılında silahlı mücadele ilan ettiğinden bu yana yaşanan çatışmalarda 200 binden fazla insan hayatını kaybetti.