Ukrayna: Donetsk havaalanındaki çatışmalar yayılıyor

Telif hakkı AFP

Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile hükümete bağlı birlikler arasındaki çatışmalar tekrar tırmanışa geçerken, isyancıların etkin olduğu Donetsk ve Luhansk bölgelerinde durum güvenlik açısından tehlikeli boyutlara ulaştı.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) BBC'ye yaptığı açıklamada, Donetsk havaalanı civarındaki çatışmaların şehrin içine doğru yayılmaya başladığını bildirdi.

AGİT sözcüsü Michael Bociurkiw, sivillerin,özellikle de çocukların can güvenliğinden kaygı duyduklarını belirtti.

Son günlerde ateşkes ihlalllerinde artış olduğuna dikkat çeken Bociurkiw, durumun insani boyutunun da 'çok korkunç' hale geldiğini söyledi.

Son günlerde taraflar arasında Donetsk Havaalanı için şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Hem Rusya yanlısı isyancılar, hem de hükümet birlikleri Donetsk havaalanının kontrolünü elinde tuttuğunu öne sürüyor.

Bölgeden dün alınan haberlerde, Donetsk ve Luhansk'da top atışı olduğu, Donetsk kentinde bir hastanenin isabet aldığı bildirilmişti.

Geçen haftadan bu yana çatışmalara sahne olan Donetsk havaalanının ise harabeye döndüğü kaydediliyor. Olaylarda ölen ve yaralananların sayısı hakında ise net bilgi yok.

'Geriye döndürülemeyecek sonuçlar'

Telif hakkı BBC World Service

Çatışmalardaki tırmanması üzerine Moskova'dan gelen açıklamada, Ukrayna lideri Petro Poroşenko'nun her iki tarafın da ağır silahlarını çekmesi için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yazdığı mektuba yanıt vermediğini bildirdi.

Intelfax ajansının haberine göre, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Grigory Karasin "Ukraynalı yetkililerin askeri çözüme güvenmesi, en büyük stratejik hata. Bunun Ukrayna'nın devlet olma niteliği üzerinde geriye döndürülemeyecek sonuçları olabilir" dedi.

Rusya'nın devlete ait haber ajansı TASS da Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Dmitriy Peskov'a dayanarak, soruna çözüm bulmak için Rusya, Ukrayna, Almanya ve Fransa arasında yapılması düşünülen zirvenin bu koşullar altında düzenlenemeyeceğini kaydetti.

Ukrayna, 8 binden fazla Rus askerinin Ukrayna'daki Rus yanlılarına yardım ettiğini, ayrılıkçılara bunun yanı sıra Rusya'dan silah ve mühimmat gönderildiğini söylüyor.

Rusya ise iddiaları reddediyor.

Geçen hafta yapılması planlanan barış görüşmeleri de iptal edildi.

Rusya yanlısı isyancıların Donetsk ve Luhansk bölgelerini ele geçirdiği geçen Nisan ayından bu yana 4800'den fazla kişi öldü. Birçok sivil de evlerini terketmek zorunda kaldı.