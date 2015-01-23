Suudi Arabistan: Yeni kraldan devamlılık sözü

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Riyad'da tedavi gördüğü hastanede dün 90 yaşında ölen Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdülaziz el Suud, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı bir cenaze töreniyle toprağa verilirken yeni Kral Selman bin Abdülaziz el Suud, devamlılık vaadinde bulundu.

Kral Abdullah, akciğer rahatsızlığı nedeniyle Aralık ayından bu yana tedavi görüyordu.

Kral Abdullah'ın kefene sarılı cenazesi Riyad'daki İmam Türki bin Abdullah Camii'ne, geleneksel kırmızı beyaz poşu takan prenslerin omuzunda taşınarak götürüldü.

Geleneksel ve sade bir törenin ardından Kral Abdullah'ın cenazesi, isimsiz bir mezara defnedildi.

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Türkiye'de yas

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Riyad'daki cenaze töreni için bugün Somali'ye yapacağı ziyareti erteledi.

Cenazeye Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, Mısır Başbakanı İbrahim Mehleb ve Körfez ülkelerinden Bahreyn Kralı Hamad bin İsa el Halife, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad el Sani ve Kuzey Emiri Şeyh Sabah el Ahmed el Sabah da katıldı.

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ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ve İngiltere Prensi Charles'ın da taziye ziyareti için Suudi Arabistan'a gideceği açıklandı. İngiltere Başbakanı David Cameron da Cumartesi günü Riyad'da olacak.

ABD Başkanı Barack Obama da Kral Abdullah'ın ölümünün hemen ardından Suudi Arabistan halkına başsağlığı diledi.

Kral'ın ölümü nedeniyle Suudi Arabistan'a yas ilan edilmedi. Bazı Körfez ülklerinde üçer gün, Ürdün ve Bahreyn'de ise 40'ar günlük yas ilan edildi. Türkiye'de de Cumatesi günü için bir günlük yas ilan edildiği açıklandı.

Kral Abdullah'ın ölümün ardından kral ilan edilen 78 yaşındaki üvey kardeşi Veliaht Prens Selman bin Abdülaziz el Suud, yeni bakanlar atadı, 30'lu yaşlardaki oğlu Prens Muhammed'i Savunma Bakanı yaptı.

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Yeni kralın yaşı 70'e yaklaşan kardeşi Mukrin Bin Abdülaziz el Suud da veliaht prens oldu.

Suudi ulusal televizyon kanalına konuşan Kral Selman, "Suudi Arabistan'ın kuruluşundan bu yana izlenen doğru politikalara bağlı olmaya devam edeceğiz" dedi.

Konuşmasında Orta Doğu'daki gelişmelere de değinen Kral Selman, "Arap ve İslam devletleri, kendi aralarında dayanışma ve uyuma ihtiyaç duyuyor" mesajı verdi.

Cenaze törenin ardından akşam saatlerine doğru, Kraliyet Ailesi'nin diğer fertlerinin Kral Selman'a bağlılık yemini edecekleri belirtildi.

Fiilen 20 yıl iktidardaydı

Kral Abdullah, Suudi Arabistan'ın kurucusu ve ilk kralı olan Abdülaziz el Suud'un 37 çocuğundan 13.süydü.

Resmen 2005 yılında tahta geçse de, kardeşi Fahd bin Abdülaziz el Suud'un 1995'te kalp krizi ve felç geçirmesinin ardından fiilen ülkeyi yönetmeye başlamıştı.

Kral Abdullah görevde bulunduğu süre boyunca yönetimde bazı reformlara imza attı.

Suudi Arabistan'da onun krallığı döneminde din polisinin bazı yetkileri kısıtlandı; kadınlara da ülke yönetimindeki etkisi çok sınırlı olsa da, Şura Konseyi'nde temsil hakkı verildi.

Kral Abdullah ayrıca bu yıl yapılacak yerel seçimlerde kadınlara seçme ve seçilme hakkı verileceğini söylemişti.