Cumhurbaşkanı Erdoğan Somali'yi ziyaret etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ertelediği Somali ziyaretini bugün gerçekleştirdi.

Suudi Arabistan Kralı Abdullah'ın ölümü üzerine geçen hafta Cuma günü cenaze törenine katılmak için Riyad'a giden Erdoğan, aynı gün düzenlenmesi planlanan Mogadişu seyahatini de iptal etmişti.

Afrika Boynuzu ülkeleri ziyareti kapsamında bugün Somali'ye giden Erdoğan başkentte Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud tarafından resmi törenle karşılandı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) aktardığına göre Erdoğan, Şeyh Mahmu ile birlikte Mogadişu Havaalanı'nın yeni terminal binasının da açılışını yaptı.

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Şeyh Mahmud, açılış öncesi konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Kardeşim Erdoğan'a hoş geldiniz diyorum. Biz ve halkımız çok mutluyuz. Somali'nin tarihi değişimi içinde yerinizi alıyorsunuz. Somali halkı bu yardımları unutmayacaktır. Alt yapı yapıldı, hastanelerde değişiklikler yapıldı. Heyetinizle buraya hoş geldiniz."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan da terminalin açılış kurdelesini keserken "Bu terminal binasının gerçekten çok sıkıntılar çekmiş olan Somalimize hayırlar getirmesini Allah'tan temenni ediyorum. Ben de havalimanının yapımını üstlenmiş olan şirkete şahsım ve ülkem adına teşekkür ediyorum" dedi.

Geçen hafta Cuma günü planlanan ziyaretten bir gün önce, hazırlık amacıyla Mogadişu'da bulunan Türk heyetin bulunduğu otele bombalı saldırı düzenlenmiş, saldırıyı Eşşebab üstlenmişti.

'Erdoğan Somali'ye çok yatırım yaptı'

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre açılışa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu da eşlik etti.

Erdoğan'ın ziyaretiyle ilgili geçen hafta BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan BBC Somali Servisi'nden Abdirahman Koronto, ziyaretin önemini şu sözlerle ifade etmişti:

"Erdoğan, 1990lı yıllarda hükümet düştükten sonra Somali'yi ziyaret eden ilk Afrikalı olmayan liderdi. Ülkede açlık yaşanırken destek için 2011'de kalabalık bir heyetle ülkeye gitti. O ziyaretten sonra da Türkiye Somali'ye çok yatırım yaptı."

"Türkiye Mogadişu'daki en büyük ana yolları inşa etti ve kentin en modern hastanesini kurdu. Okullara yatırım yaptı. Yetkililer ziyaretten çok memnun. Erdoğan yatırımların nasıl ilerlediğini görmek ve iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek istiyor."