NASA'dan nefes kesen yıldız görüntüleri

NASA, 2015'in Uluslararası Işık Yılı olması nedeniyle, yıldızların ve galaksilerin özel bir uzay teleskopuyla çekilen görüntülerini yayımladı. Bu görüntü, 'girdap' diye anılan Messier 51, ya da kısaca M51 galaksisine ait. Tıpkı Samanyolu gibi dünyadan yaklaşık 30 milyon ışık yılı uzakta.