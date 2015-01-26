NASA'dan nefes kesen yıldız görüntüleri
NASA, Uluslararası Işık Yılı ilan edilen 2015'i kutlamak için Chandra Gözlemevi'nin X-ışınlarıyla çektiği görüntüleri yayımladı.
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NASA, 2015'in Uluslararası Işık Yılı olması nedeniyle, yıldızların ve galaksilerin özel bir uzay teleskopuyla çekilen görüntülerini yayımladı. Bu görüntü, 'girdap' diye anılan Messier 51, ya da kısaca M51 galaksisine ait. Tıpkı Samanyolu gibi dünyadan yaklaşık 30 milyon ışık yılı uzakta.
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Chandra X-Işını Gözlemevi, kara delikler gibi yüksek enerji kaynağı olan nesnelerin yaydığı ışınları ölçerek çok çarpıcı görüntüler ortaya çıkarıyor. Cygnus A adındaki bu galaksi, dünyadan yaklaşık 700 milyon ışık yılı uzakta ve içinde X-ışını yayan gazlarla dolu, sıcak, dev bir kabarcık var.
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Büyük Macellan Bulutu diye anılan galaksideki dev bir yıldız patlaması, X-ışını olarak Chandra'ya böyle yansımış. Dış kenarı kırmızı olan patlama ve görüş alanındaki yıldızlar, Hubble uzay teleskobunun ışığıyla aydınlanıyor.
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Chandra ve XMM-Newton'da elde edilen X-ışınları, Avustralya teleskop dizisinden alınan radyo verileriyle birleştirildiğinde bu alanın yeni bir görüntüsü ortaya çıkıyor.
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RCW 86 adındaki bu süpernova kalıntısı, Çinli gökbilimcilerin yaklaşık 2000 yıl önce tanık olduğu sanılan bir yıldız patlamasının kalıntısı.