Independent: Rusya ile Ukrayna müzakere etmeli

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Independent gazetesinde yer alan "Şimdi diplomasiyi deneme zamanı" başlıklı yazıda, Ukrayna ve Rusya'nın birbirlerine ihtiyacı olduğu belirtiliyor ve iki ülkenin "barışı müzakere edebilecek kadar cesur olup olmadıkları" sorusu yöneltiliyor.

Yazıda şu ifadeler yer alıyor:

Batı Avrupa'nın bu köşesinde, kıtada bir savaş olduğu çok az hissediliyor. Ukrayna'da olanlar en fazla bir "çatışma" olarak görülüyor. Yanlış: Ukrayna'da çok çirkin bir uluslararası savaş sürüyor ve bu savaşta şimdiye kadar 5 bin kişi hayatını kaybetti. Eylül'de Minsk'te yapılan ateşkes umutları canlandırsa da, savaş her zamankinden daha şiddetli devam ediyor.

Şu konuda şüohe olmasın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sürdürdüğü bu saldırgan savaş, Ukrayna'yı kuvvet kullanarak bölmeyi amaçlıyor. Putin, tüm mezarların sorumluluğunu taşıyor. Evet, Batı Rusya'ya cezai tedbirler uyguladı. Ama aynı zamanda savaşın şu anda ulaştığı yaygınlık ve yoğunluğa bakarsak; stratejik liman kenti Mariupol'da onlarca kişinin ölüyor, Rus yanlısı muhaliflerin dün Donetsk'ten Luhansk'a doğru kuzeydoğuda ilerlediklerini ilan ediyor.

Ama bizim gibi savaş bölgesi dışında olanların bazı temel gerçeklikleri aklında tutması gerekiyor. Bu savaş, büyük bir nükleer gücün arka bahçesinde gerçekleşiyor. Ukrayna da yakın zamana kadar ana vatanın ayrılmaz bir parçasıydı.

Ukrayna'nın AB ve NATO'ya erişimi, soğuk savaş sonrası yaşanan son krizlerden biriydi ve Rusya'nın saygınlığını kırdı. Rusya soğuk savaş sonrası politikasında yaşanan her krizde biraz daha aşağılandı."

'Ukrayna'nın Rusya'ya ihtiyacı var'

"İdeal bir dünyada Ukrayna coğrafi tercihlerini yapmakta son derece özgür olabilmeli. Ama böyle bir dünyaya çok uzağız ve Kiev de biliyor ki, Ukrayna'nın Rusya ile ilişkisi, AB ile ilişkisinden çok daha maddi.

Arada Rusya'nın doğalgazı gibi hayati bir konu var. Ukrayna 2013'te Rusya'dan 27 milyar metreküp doğalgaz ithal etmişti. Bu rakam, AB'den alabileceği en iyi rakamın dahi iki katına tekabül ediyor.

Ayrıca Gazprom Ukrayna'dan geçiş hattı için milyarlarca Euro ödüyor. Rusya, Ukrayna'dan ithal ettiği diğer ürünlere de milyarlar harcıyor. Bunlara katma değer eklenmiş endüstriyel ürünler bulunuyor. Bu ürünler, Ukrayna'nın Batı'ya ihraç ettiği tahıl, metal ve diğer ürünlerden daha fazla önem taşıyor.

Bunların yanı sıra Rusya'da çalışan Ukrayna vatandaşlarının, Rusya'dan Ukrayna'ya gönderdiği milyarlarca Euro'luk para havalelerinin de dikkate alınması gerekiyor.

Bugün hala Rusya ile Ukrayna arasındaki sıkı bağların bir çoğu devam ediyor ve Ukrayna'nın kurtuluşu için hayati önem taşıyor.

Diğer bir ifadeyle, Ukrayna'nın Rusya'ya ihtiyacı var.

Hiçbir Batı ülkesi de Kiev'e askeri yardım göndermeyi düşünmediğinden, Kiev'in ordusunu savaşta yalnız bıraktığından, bu savaşı Ukrayna'nın kazanması mümkün görünmüyor.

Rusya büyük bir ülke ve kendi kuvvetlerini Ukrayna'nın içine yansıtmakta zorlanmıyor. Ukrayna ise küçük ve zayıf. Eğer bu savaş devam ederse, Ukrayna yenilecek.

Biz Batı'da dişlerimizi sıkmaya ve Rusya'ya ekonomik sıkıntılar vermeye devam edeceğiz. Ancak bu ekonomik tedbirler şimdiden bizi etkilemeye başladı ve Moskova'nın savaşmaya dair iştahında herhangi bir azalmaya yol açmadı.

Bu felaketi önlemenin tek yolu müzakerelere başlamak. Kolay olmayacak. Her gün savaş devam ettikçe, öfke artacak ve müzakereleri zorlaştıracak.

Ancak Putin ve Poroşenko'nun Minsk'teki tavrı, yüz yüze bir anlaşma yapabilme kapasitelerinin olduğunu gösteriyor.

Batı, hem Putin'in zalim politikalarına karşı tavrını açıkça ortaya koymalı hem de her türlü diplomatik görüşme ihtimalini değerlendirmeli ve iki başkanı müzakere masasına oturtmalı. Daha yaygın bir barışın sağlanması buna bağlı."