IŞİD'in ardından Kobani için yardım çağrısı

Telif hakkı HIKMET DURGUN

Dört aydan fazla süredir IŞİD ile çarpışan Kobani'de, grubun kent merkezinden çıkarılmasının ardından bir yandan sevinç gösterileri yaşanırken, diğer yandan kentin bazı köylerinde çatışmalar devam ediyor.

Harabeye dönen kentin yeniden inşası için ise yardım çağrıları yapılıyor.

Kentin doğu ve güney doğu kesimi ağır bombardımandan dolayı tamamen yıkılırken, kentin batı kesiminde ise hayat kısmen devam ediyor.

PYD eşbaşkanı Asya Abdullah, Kobani'nin inşası için yardım çağrısında bulundu. Kobani kantonu eş başkanı Enver Müslim de kentteki sivillere dikkat çekerek destek çağrısında bulundu. Müslim, Kobani'nin köylerinin kurtarılması için operasyon yaptıklarını da söyledi.

Telif hakkı HIKMET DURGUN

Müslim, kentte temizlik yaptıktan sonra Kobanililerin dönmesi için çağrı yapacaklarını da sözlerine ekledi.

Müslim, IŞİD'in kenti "işgal planını" bozduklarını ifade ederek, Kobani'nin kurtarılmasında koalisyon güçlerinin yardımının çok önemli olduğunu söyledi.

Mayın ve bomba taraması

Kürt güçleri YPG kentin merkezinde hem asayişi sağlamaya çalışıyor hem de mahallelerde mayın ve bomba taraması yapıyor.

IŞİD'in kentten çıkarılmasının ardından bazı aileler kente geri dönmeye de başlamış durumda.

Telif hakkı HIKMET DURGUN

Dönen aileler YPG'liler tarafından sağlam kalan evlere yerleştiriliyor.

Kentin dışında araçlarında kalan aileler de güvenli bölgelere yerleştiriliyor.

Kentin Türkiye sınırı çevresindeki binalar ile birçok kurum binası IŞİD'in intihar saldırıları nedeniyle yerle bir olmuş durumda.

Kentin caddelerinde ve sokaklarında IŞİD'in attığı ancak patlamamış havan ve top mermileri yerlerde duruyor. Kentte elektrik sıkıntısı yaşanıyor.