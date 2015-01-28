Pegida'nın yeni lideri de istifa etti

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Almanya'daki İslam karşıtı hareket Pegida'nın (Batı'nın İslamileşmesine Karşı Yurtsever Avrupalılar) yeni lideri Katherin Oertel istifa etti.

Geçen hafta Lutz Bachmann'ın Pegida liderliğini bırakması ardından Oertel hareketin yeni yüzü olmuştu.

Bachmann Adolf Hitler'in saçını ve bıyığını taklit ettiği fotoğrafın basına sızması ardından istifa ettiğini açıklamıştı.

Fotoğraf Alman gazetesi Bild'in birinci sayfasında yayımlandıktan sonra Almanya'da savcılık Bachmann hakkında soruşturma başlatmıştı.

İstifadan önce Pegida sözcüsü Facebook üzerinden paylaştığı mesajda fotoğrafın 'sadece bir şaka' olduğunu söylemişti.

Çarşamba günü, grubun önde gelen isimleri arasında yer alan dört kişi de Oertel'le birlikte istifa etti.

İstifa eden bu kişilerden biri Bild gazetesine, Bachmann'ın grup üzerindeki etkisi ve Pegida'nın Leipzig'deki kardeş hareketi Legida'nın rolü nedeniyle istifa ettiğini açıkladı.

Geçtiğimiz aylarda başta hareketin doğduğu Dresden kenti olmak üzere birçok Alman kentinde binlerce kişinin katıldığı Pegida gösterileri düzenlenmişti.

Bu gösterileri protesto etmek için karşı gösteriler de gerçekleştirilmişti.