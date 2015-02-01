Boko Haram'dan stratejik kente yeni saldırı

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Nijerya'nın kuzeyinde bulunan ve stratejik olarak anahtar önemdeki şehirlerinden biri olan Maiduguri'ye Boko Haram tarafından yeni bir saldırı düzenlendiği bildirildi.

Görgü tanıklarının anlatımına göre Pazar erken saatlerde başlayan saldırı ile şehrin sokaklarında silah sesleri duyuldu.

Seçimlere iki hafta kala

Saldırı ülkede seçimlere iki hafta kala gerçekleşti. Örgütün seçimler yaklaşırken saldırıları artırdığı ve bunun 1 milyondan fazla insanın oy kullanmasına engel olabileceği söyleniyor.

Fransız Haber Ajansı (AFP)'ye konuşan görgü tanıkları saldırının TSİ ile sabaha karşı 5 civarında başladığını anlattı.

Adam Krenuwa isimli bir görgü tanığı "Tüm şehir korku içinde... İnsanlar Boko Haram güvenlik güçlerini yenerse ne olur diye korkuyor" dedi.

Şehrin güney kesiminde süren çatışmalarda Boko Haram militanları, güvenlik güçleri ve onlara silahlı destek veren halkla çatışıyor.

Nijerya Premium Times isimli gazete de örgütün şehre dört yönden saldırdığını söyledi.

Maiduguri, Boko Haram örgütünün doğduğu şehir. Ancak yine de Nijeryalı yetkililer için anahtar önemde. Şehir, örgütün eline düşmeyen az sayıda kent merkezinden biri konumunda. Şehrin Boko Haram'ın eline düşmesi, yardım kuruluşlarına göre insani açından da ciddi sorun yaratacak, çünkü şehir şu anda Boko Haram saldırılarından kaçan yüzbinlere ev sahipliği yapıyor.

Şehri ele geçirmek istiyorlar

Maiduguri, Borno eyaletinin başkenti. Boko Haram bir hafta önce de şehri almak için saldırmış, ancak ordu tarafından durdurulmuştu. Ancak grup, şehrin 125 kilometre dışında bulunan Monguno kasabasını ve bir askeri üssü ele geçirmeyi başarmıştı.

2009'dan bu yana saldırılarını sürdüren grup, İslami bir devlet yaratmak istiyor.

Nijerya'da süren iç çatışma, binlerce insanı yerinden etmiş durumda.