Al Jazeera muhabiri Mısır vatandaşlığından vazgeçti

Telif hakkı AP Image caption Muhammed Fehmi (ortada), geçici olarak Al Jazeera Kahire büro şefi görevindeydi. Bahar Muhammed (solda) halen tutuklu. Peter Greste sınır dışı edildi.

Mısır'da bir yılı aşkın süredir hapiste bulunan Al Jazeera çalışanı gazeteci Muhammed Fehmi, serbest bırakılabilmesi için Mısır vatandaşlığından vazgeçti.

Aynı zamanda Kanada vatandaşı da olan Fehmi'nin kardeşi Adil Fehmi, gazeteciye özgürlüğü ile Mısır vatandaşlığı arasında seçim yapmasının söylendiğini aktardı.

Adil Fehmi "Çok zor bir karardı. Muhammed çok gururlu ve vatanını koruyan üst düzey asker ve polislerin de üyesi olduğu vatansever bir aileden geliyor" dedi.

Adil Fehmi, aile üyelerinden birçok kişinin vatandaşlıktan vazgeçme kararını tepki ile karşıladığını ancak nişanlısı ve annesinin ısrar ettiğini söyledi.

Al Jazeera'nin üç çalışanı Mısır'da yargılanmış, 'yalan haber yaymak ve ülkenin güvenliğini tehdit etmekten' 7 ila 10 yıl arasında hapis cezasına çarptırılmıştı. Gazetecilerin mahkum edlmesi dünya çapında tepkiye neden olmuştu.

Gazeteciler, Mısır'da yasa dışı ilan edilen Müslüman Kardeşlerle hareketiyle işbirliği yapmakla da suçlanıyor.

Gazetecilerden Avustralya vatandaşı ve eski BBC muhabiri Peter Greste, Pazar günü serbest bırakılarak sınır dışı edilmiş ve ülkesine gönderilmişti.

Fehmi'nin serbest bırakılacağı yönünde de bilgiler geliyordu.

Kanada Dışişleri Bakanı John Baird, Fehmi'nin salıverilmesinin an meselesi olduğunu söyledi.

Gazetecilerin serbest bırakılmasını sağlayan yasal düzenleme, Kasım ayında Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi tarafından onaylanmıştı. Yeni düzenleme yabancı mahkumların sınır dışı edilebilmesini öngörüyor.

Greste salıverildikten sonra arkadaşları hâlâ içeride olduğu için rahat olmadığını söylemiş, Al Jazeera de tüm çalışanlarının serbest bırakılmasını istemişti.

Hâlâ hapiste olan Mısır vatandaşı Bahar Muhammed'e ne olacağı ise henüz bilinmiyor.