IŞİD BM yardımlarını kendi logosuyla mı dağıttı?

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Birleşmiş Milletler (BM) Gıda Programı bir açıklama yayınlayarak kendilerine ait yiyecek yardımı paketlerinin Suriye'de üzerinde IŞİD logosu bulunarak dağıtıldığını gösteren görntüler karşısında son derece endişeli olduklarını söyledi.

Sosyal medyada yer alan bazı fotoğrafların programın Ağustos ayında gıda yardımı yapılan Deyr Haf kasabasında çekildiği sanılıyor.

BM biriminin acil durum bölgesel koordinatörü Muhannad Hadi, "Gıda Programı umutsuz şekilde gıdaya ihtiyaç duyanların bu şekilde manipüle edilmesini kınıyor" dedi ve fotoğrafları doğrulatmaya çalıştıklarını söyledi.

Gıda Programı'nın yardımları Suriye'de Suriye Arap Kızılayı tarafından dağıtılyordu. Ancak Kızılay'ın depoları Eylül ayında IŞİD tarafından basıldı.

Görüntülerde koliler halinde görülen yardımların bu baskında örgütün eline geçmiş olabileceği düşünülüyor.

Gıda Programı Deyr Haf'a bir ay boyunca 8 bin 500 kişiye yetecek kadar yardım ulaştırmıştı.

Suriye'de yarısı çocuk 6,5 milyon kişinin savaş nedeni ile yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Tahmini olarak 10,8 milyon kişinin Suriye içinde insani yardıma ihtiyaç duyduğu düşünülürken, 4,6 milyon erişimi güç noktalarda yaşıyor.

Gıda Programı'nın yardımları ise Suriye içinde 4 milyon kişiye ulaşmış durumda. Bunun yaklaşık yarısı kadar kişiye ise komşu ülkelerde yardım ulaştırıldığı söyleniyor.