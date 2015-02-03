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1990'larda Yugoslavya'nın dağılması sürecinde savaşlarda yaşananlarla ilgili olarak Hırvatistan ve Sırbistan'ın mahkemeye taşıdığı karşılıklı soykırım girişimi suçlamalarıyla ilgili karar bugün çıkıyor.

Hollanda'nın başkenti Lahey'de toplanacak olan Uluslararası Adalet Divanı'nın her iki ülkenin iddialarını da karara bağlaması bekleniyor.

Hırvatistan hükümeti, 1991'de Vukovar kasabasına saldıran Sırp birliklerinin doğrudan Hırvatları hedef aldığını savunuyor ve bir etnik temizlik girişimi olduğunu iddia ediyor.

1999'da Lahey'deki mahkemeye başvuran Hırvat hükümeti, Sırbistan'ın mağdurların ailelerine tazminat ödemesini da talep ediyor.

2010'da mahkemeye başvuran Sırbistan ise 1995'te Hırvat güçlerinin saldırısı sırasında 230 bin Sırbın evlerini terk edip kaçmak zorunda kaldığını savunuyor.

Sırbistan o dönemde Hırvatların bilinçli biçimde Sırpları hedef aldığını da iddia ediyor.

1991-1995 arasındaki savaşta 20 bin kişi hayatını kaybetmiş ve savaş Hırvatistan'ın Yugoslavya'dan ayrılmasıyla sonuçlanmıştı.

Mahkemeyi Lahey'de takip eden BBC muhabiri Anna Holligan, çıkacak kararla birlikte Balkanların tarihindeki en karanlık döneme dair bir parça daha belirginliğin ortaya çıkabileceğini söylüyor.

Holligan, "Soykırım, uluslararası suçlar arasında en ağırı olsa da kanıtlaması en zor suç olarak da kabul ediliyor" diyor.

Mahkeme Sırbistan'ı ya da Hırvatistan'ı suçlu bulursa açıklayabileceği üç farklı karar bulunuyor: