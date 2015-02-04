Birleşik Arap Emirlikleri IŞİD'e karşı uçuşları durdurdu

Telif hakkı AFP

ABD'li yetkililer Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) öldürdüğü belirtilen Ürdünlü pilotu alıkoymasının ardından, örgüte karşı kurulan ABD önderliğindeki koalisyon bünyesindeki hava saldırılarına katılımını Aralık ayında askıya aldığını söyledi.

New York Times'ın haberine göre, anahtar önemdeki Arap müttefiklerden olan ülke, Ürdünlü pilotun alıkonmasından sonra hava harekatlarına katılan pilotlarının güvenliğini neden gösterek koalisyondan çekildi.

Ürdünlü pilot Muaz Safi el-Kesasibe, Aralık ayında uçağı düştükten sonra IŞİD tarafından alıkonmuş, dün de pilotun yakılarak öldürüldüğünü gösteren görüntüler internette yayınlanmıştı. El Kesasibe, koalisyon bünyesinde hava harekatına katılıyordu.

Emirlik, Pentagon'un arama-kurtarma çalışmalarını iyileştirmesini, üslerini Kuveyt yerine Irak'ın kuzeyinde savaş alanına yakın yerde konuşlandırmasını istiyor.

Emirlik koalisyona yeniden katılmasının koşulu olarak da, helikopter gibi inip kalkabilen ancak uçak gibi hareket eden Osprey tipi hava araçlarının kullanılmaya başlamasını talep ediyor.

ABD'li yetkililer Birleşik Arap Emirlikleri'nin, ABD'nin yeterli vakit olsa bile Ürdünlü pilotu kurtarıp kurtaramayacaklarını sorguladığını söylüyor.

ABD'li üst düzey bir askeri yetkili de Ürdünlü pilot el-Kesasibe'nin IŞİD militanlarınca "dakikalar içinde alındığını", ABD'nin harekete geçmesi için zaman kalmadığını söylemişti.

Gazeteye göre geçen hafta Emirlik'in Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid bin Sultan el Nahyan, ABD'nin Birleşik Arap Emirlikleri yeni büyükelçisi Barbara Leaf'e açıksözlü bir şekilde ABD'nin neden düşen pilotları kurtarmak için yeterli araçları sağlamadığı sorusunu yöneltmiş. Birleşik Arap Emirlikleri'inin ABD'nin IŞİD'e karşı mücadelede İran'ın rol oynamasına izin vermesi konusundan da memnun olmadığı konuşuluyordu.