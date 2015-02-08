Müzeyyen Senar hayatını kaybetti

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Türk Sanat Müziği'nin efsane isimlerinden Müzeyyen Senar, bu sabah İzmir'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

97 yaşındaki Senar zatürre teşhisiyle 15 Ocak'ta Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmış, 13 gün süren tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Ancak Senar, sağlık durumunun bozulması nedeniyle 2 Şubat'ta bu kez Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Anadolu Ajansı'na konuşan Müzeyyen Senar'ın kızı Feraye Işıl, annesinin cenazesinin 10 Şubat Salı günü İstanbul'da defnedileceğini söyledi.

Atatürk'ün en çok sevdiği sanatçılardandı

1918 yılında Bursa'da dünyaya gelen Müzeyyen Senar'ın yeteneği, Türkiye Cumhuriyet'in kurucusu ve Türk sanat müziğinin büyük hayranı Mustafa Kemal Atatürk'ün de ilgisini çekmiş ve sanatçı birçok kez onun huzurunda şarkı söylemişti.

Müzeyyen Senar 97 yıllık ömrüne 30'dan fazla albüm sığdırdı.

"Ben Seni Unutmak İçin Sevmedim", "Bir Bahar Akşamı", "Akşam Oldu Hüzünlendim Ben Yine" Senar'un unutulmaz şarkılarından sadece birkaçıydı.

Son sahne konserini 1983 yılında İstanbul Bebek Gazinosu'nda veren Senay, bu tarihten sonra yalnızca ender anlarda, müzikli özel toplantılarda şarkı söyledi.

Müzeyyen Senar, 1998 yılında Devlet Sanatçısı seçildi. 2004 yılında da Sezen Aksu tarafından düzenlenen ve sanatçı dostlarının da katıldığı gecede 73. sanat yılını kutladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2013 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri çerçevesinde kültür ve sanata hizmetlerinden dolayı Senar'ı ödüllendirmişti.

Davutoğlu: Özlemle hatırlanacaktır

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Müzeyyen Senar'ın hayatını kaybetmesinin ardından bir mesaj yayımladı.

Davutoğlu'nun mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Güçlü sesi ve seslendirdiği güzide eserlerle gönüllere taht kuran, sanat dünyamız için unutulmaz bir duayen olan Senar'ı inanıyorum ki aziz milletimiz her zaman saygı ve özlemle yad edecektir. Kıymetli sanatçımız Müzeyyen Senar'a yüce Allah'tan rahmet niyaz eder, kederli ailesi, sevenleri ve sanat camiamıza sabır ve başsağlığı dilerim."

Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik de Senar'ın yaşamını yitirmesinden dolayı derin bir üzüntü içinde olduğunu vurguladı.

Çelik, Senar'ın sanatçı kimliği ve hayat verdiği birbirinden güzel eserlerle herkesin gönlünde müstesna bir yer tuttuğunu söyledi.