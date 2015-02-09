Tsipras: Kurtarma paketi barbarlığına son

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Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras, kemer sıkma önlemlerini kaldırma taahhüdüne bağlı olduklarını söyledi.

Yarın yapılması beklenen güven oylaması öncesinde parlamentoda hükümet programını açıklayan Tsipras, uluslararası yardım programının uzatılmasına karşı olduklarını da yineledi.

Tsipras, borçlarını ödemeyecek durumda olduklarını ve köprü kredisi aradıklarını kaydetti.

Köprü kredisi, uzun vadeli kredi bulununcaya kadar alınan kısa vadeli krediler olarak tanımlanıyor.

Aleksis Tsipras'ın lideri olduğu radikal sol Syriza partisi, seçim kampanyasında kemer sıkma önlemlerine son verme vaadinde bulunmuştu.

Tsipras konuşmasında, asgari ücreti artıracaklarını, emeklilere ikramiye vereceklerini ve işlerine son verilen kamu çalışanlarını geri alacaklarını söyledi.

'İnsani kriz'

Yunanistan Başbakanı, Troyka'yla (Avrupa Merkez Bankası, Avrupa Komisyonu ve Uluslararası Para Fonu) imzalanan anlaşmalara gönderme yaparak "Yeni hükümetin (yardım programında) uzatma istemeye hakkı yok. Çünkü yanlışların devam etmesini isteyemez. Beş yıldır devam eden kurtarma paketi barbarlığından sonra halkımız daha fazlasını kaldıramaz" dedi.

Tsipras, önceliklerinin "kurtarma paketinin yol açtığı büyük yaraları sarmak ve insani krizle mücadele etmek" olduğunu vurguladı.

Yunan Başbakanı ayrıca bürokratik harcamaları azaltacakları vaadinde bulundu.

25 Ocak'ta yapılan seçimlerde, az farkla parlamentoda çoğunluğu elde edemeyen Syriza, sağcı Bağımsız Yunanlılar partisiyle koalisyon kurmuştu.