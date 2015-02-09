Zhang Ziyi'ye insansız uçakla evlenme teklifi

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"Kaplan ve Ejderha" filminin yıldızı Çinli oyuncu Zhang Ziyi, doğum gününde müzisyen sevgilisinin insansız uçakla yaptığı evlilik teklifini kabul etti.

Çin'de ünlü bir rock şarkıcısı olan Wang Feng, 36 yaşındaki Zhang'a insansız hava aracıyla pırlanta yüzük gönderdi.

Wang daha sonra doğum günü partisinde Zhang'a davetlilerin alkışları ve gözyaşları içinde evlilik teklifinde bulundu.

Zhang, partiden bir gün sonra sosyal medya hesabında yayımladığı havai fişekli parti görüntülerinin altına "Kabul ediyorum" diye yazdı.

Çinli yıldız, Kaplan ve Ejderha'nın yanı sıra, "Büyük Usta", "Bir Geyşanın Anıları" ve "Parlayan Hançerler" gibi yaklaşık 30 filmde başrol oynadı.

Zhang'ın 43 yaşındaki sevgilisinin, ikincisi eşinden 2013'te ayrıldığı belirtiliyor.