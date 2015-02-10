Eski IMF Başkanı Strauss-Kahn: 3 yılda sadece 12 seks partisine katıldım

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Eski Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Dominic Strauss-Kahn Fransa'nın kuzeyinde görülen bir davada kendisine yöneltilen fuhuş örgütleme suçlamalarını reddetti.

2 Şubat'ta başlayan Lille'deki davada bugün ifade vermeye başlayan Strauss-Kahn bazı seks partilerine katıldığını ama buralarda "çok çılgın" şeyler yapılmadığını söyledi. Eski IMF başkanı 3 yıl içinde katıldığı partilerin sayısının 12 olduğunu söyledi.

65 yaşındaki Strauss-Kahn, iş ilişkilerini kullanarak Fransa'nın Paris ve Lille şehirlerinde, ABD'de ise Washington'da yapılan "seks partileri" için kadın pazarlamakla suçlanıyor.

Eski IMF başkanı partilere katılan kadınların seks işçisi olduklarını bilmediğini iddia ediyor.

Strauss-Khan bugün Lille'deki duruşmaya giderken Femen grubundan bedenlerinin üst kısmı çıplak üç kadın, arabasının üzerine atladı ve eski IMF başkanını protesto etti. Kadınlar polis tarafından uzaklaştırıldı.

Üç gün ifade verecek

Strauss-Khan'ın bugün başlayan ve üç gün sürmesi beklenen ifadesini izlemek üzere yüzlerce gazeteci mahkeme salonu önündeydi.

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Dün mahkemede tanıklık yapan Mounia adlı eski bir seks işçisi Lille'deki bir otelde verilen seks partisinde Strauss-Khan'la birlikte olmak için seçildiğini ve kendisine bir işadamı tarafından bu iş karşılığında 900 euro ödendiğini anlattı.

Savcılar Strauss-Kahn'ın, Mounia ve Jade adındaki diğer bir kadının seks işçisi olduğunu bildiğini kanıtlamaya çalışıyor.

Bir zamanlar Fransa Cumhurbaşkanlığı adayları arasında da adı geçen Strauss-Kahn, Lille'deki söz konusu otelde "seks partilerine" katıldığını kabul ediyor, ancak oradaki kadınların "seks işçisi" olduğunu bilmediğini öne sürüyor.

Fransa'da fuhuş yasadışı değil ama kadın pazarlamak ya da buna yardımcı olmak suç kapsamına giriyor.

Savcılar Strauss-Kahn'ın adı geçen partilerde önemli bir rolü olduğunu hatta "partilerin kralı" olduğunu söylediler.

Eski IMF Başkanı suçlu bulunursa 10 yıla kadar hapis ve 1,5 milyon euroya kadar para cezasına çarptırılabilir.

Davada Kahn'la birlikte 14 sanık bulunuyor. Sanıklar arasında lüks otellerin yöneticileri, bir avukat, bir eski emniyet müdürü ve "Pezevenk Dodo" adıyla bilinen bir genelev sahibi de bulunuyor.

Tacizle suçlanmıştı

Kahn 2011 yılında da ABD'de bir otel çalışanını taciz etmekle suçlanmış, bunun üzerine IMF'deki görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı.

Dört gün tutuklu kalan Kahn hakkındaki suçlama, daha sonra savcılar tarafından düşürülmüştü.

Gerekçe olarak otel çalışanı Nafissatou Diallo'nun ifadelerindeki tutarsızlık ve geçmişi hakkında yalan söylemesi gösterilmişti.

Diallo daha sonra Kahn ile anlaşmaya varmış ve adli süreç kapanmıştı.

Kahn hakkında daha önce cinsel saldırı ve toplu tecavüz iddiasıyla iki dava başvurusu daha yapılmış ikisi de düşmüştü.