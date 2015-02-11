Çocukları kontrol için yeni 'casusluk' uygulaması

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İnternetin yaygınlaşmasıyla artık bir çok anne baba çocuklarının cep telefonu ve internette neler yaptığını bilmek istiyor. İşte İngiltere'de yakında piyasaya çıkarılacak yeni bir uygulama buna imkan verecek. Meşru bir ihtiyaca cevap veriyor diyebilirsiniz ama bakalım çocuklar bundan hoşnut mu?

Akıllı telefon kullanan, internete, oyunlara, fotoğraf makinasına ve sosyal medyaya erişimi olan çocuk ve genç sayısı hızla yükseliyor ve ebeveynlerin endişelerine yenileri ekleniyor.

Çocuğunuzun evdeyken internette kendilerini tehlikelerle karşı karşıya bırakacak şeyler yapıp yapmadığını kontrol etmek bile zorken, uzaktayken ne yaptıkları nasıl denetlenecek?

'Seni daha iyi izleyebilmek için'

Bir çok anne baba ayrıca çocuklarının evde olmadıkları sürelerde tam olarak nerede olduğunu da bilmeyi güvenlik açısından önemli buluyor.

İşte iletişim şirketi Puresight bu ihtiyaçlara cevap verecek ve ebeveynlerin çocuklarının akıllı telefonlarını takip eden yeni bir uygulamayı yakında piyasaya sürüyor.

Uygulama cep telefonlarına ya da diğer cihazlara yerleştirilmiş bir izleme cihazı gibi çocuğun nerede olduğunun, hangi internet sitelerinde gezindiğinin görülebilmesini sağlayacak. Hatta anne babaların, çocuklarının sosyal medyada alıp verdiği mesajları okuyabilmesi ve bazı siteleri gerektiğinde engelleyebilmesine bile imkan verecek.

Puresight şirketinin İngiltere temsilcisi Chris Forgan, uygulamanın çocuğa istenmeyen bir şey olduğunda anne babaları uyarabileceğini söylüyor.

İyi mi kötü mü?

BBC, yeni uygulamayı Dagenham'daki Sydney Russel lisesi öğrencileri ve velileriyle konuştu.

Londralı bir anne, Gayle, kızı Katie'nin internette ne yaptığını her gün değilse bile iki üç günde bir daha yakından kontrol edebilmenin çok iyi olacağını düşünüyor.

Ne var ki Katie, saklayacak bir şeyi olmadığını söylese bile, aynı fikirde değil.

Katie'nin bir sınıf arkadaşı bu uygulamanın özel hayatına müdahale olduğunu, internette ne yaptığının kendisine ait bir konu olması gerektiğini savunuyor. "Bilmelerini istediğim bir şey olursa ben zaten söylerim. Arkamdan gizlice casusluk yapmalarını hiç istemem" diyor.

Özel hayat kaygıları

Bir başka kız öğrenci ise izlenmeye itirazı olmadığını, anne babasının telefonunu ara sıra zaten kontrol ettiklerini söylüyor, "Ama bazıları anne babalarının bilmesini istemediği yerlerde geziniyor" diye ekliyor.

Bu tür uygulamalar çocukları potansiyel kötü niyetlerden korumak için olduğu kadar yaşlı bir yakınınızı yoklamak ya da çalınmış cihazları bulmak için geliştiriliyor.

Fakat, ne kadar meşru kaygılara dayanıyor olsa da bir çok çocuk özel hayatlarına fazlaca müdahale edildiğinden şikayet ediyorlar.

Yine de yeni kuşaklar açısından izleme cihazlarının hayatın kaçınılmaz gerçeklerinden biri olacağı anlaşılıyor.