TBMM'de kavga: 4 milletvekili yaralı

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TBMM Genel Kurulu'nda 'İç Güvenlik Paketi' düzenlemelerinin görüşüldüğü kapalı oturumda, AKP milletvekilleri ile muhalefet milletvekilleri arasında çıkan tartışmada dört milletvekili yaralandı.

Hurriyet.com.tr'nin haberine göre yaralanan milletvekilleri arasında CHP milletvekili Musa Çam ve HDP milletvekili Ertuğrul Kürkçü de var.

CHP Hatay milletvekili Mevlüt Dudu, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Aykut Erdoğdu, Mahmut Tanal ve Ertuğrul Kürkçü yaralı. AKP'li vekiller başkanlık divanındaki çekiç ile saldırdılar" dedi.

AKP İstanbul milletvekili Tülay Kaynarca ise muhalefetin 'tahrik ve sözlü şiddet uyguladığını' belirtti.

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CHP Denizli milletvekili İlhan Cihaner de Twitter'dan "AKP lilerin saldırısı sonucu 4 milletvekil TBMM revirinde olmasına rağmen devam etmek istiyor AKP liler. Hem de kapalı oturumda. Söz bitti" mesajını paylaştı.

İÇ GÜVENLİK PAKETİ: SİVİL DARBE Mİ, ÖZGÜRLÜĞÜN GENİŞLEMESİ Mİ?

Ertuğrul Kürkçü'nün Twitter hesabında da "Ertuğrul Kürkçü AKP'li bir vekil tarafından başından aldığı darbeyle hafif yaralanmış, meclis revirinde müdahale edilmiş. Hastanede değil" dendi.

'Tokmakla kovaladılar'

Kürkçü, Hayat TV'ye yaptığı açıklamada da, "İç güvenlikle neler olacağını tahmin etmek zor değil. Paketle Türkiye halklarına savaş açıyorlar. Meclis başkanının tokmağı ile CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu göğsüne bir darbe aldı. Kadın vekillerimizin kürsü hareketinin ardından AKP'li vekiller fiziksel şiddete girişti" dedi.

Hurriyet.com.tr'ye konuşan CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur da, HDP'li kadınların kürsüye yürüdüğünü olayların, AKP'li kadın milletvekillerinin gruba müdahale etmeye çalışmasıyla çıktığını söyledi.

İÇ GÜVENLİK PAKETİNDE ÖNE ÇIKAN MADDELER

Melda Onur, kavgada Meclis'in tokmağınla milletvekillerini kovalayanların olduğunu ve bardakların havada uçuştuğunu ifade etti ve arada kalan HDP İstanbul milletvekili Sebahat Tuncel'in de elinden yaralandığını belirtti.

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AKP milletvekili: Muhalefet tahrik ve sözlü şiddet uyguluyor

AKP İstanbul milletvekili Tülay Kaynarca ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Mecliste, İç Güvenlik Yasa Tasarısı görüşmelerine başlanmasını engellemek için, muhalefet her türlü tahrik ve sözlü şiddeti uyguluyor. Yazık!' Tasarıyla ilgili öneri sunmak, gerekçelerini aktarmak yerine yine meclisin saygınlığına kastediyorlar. Oysa itibarsızlaşan zihniyetleridir!"