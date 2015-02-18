Azerbaycan: Erkeklerden #ozgecanicinminietekgiy kampanyası

  • 18 Şubat 2015

Azerbaycan'da bir grup erkek, Özgecan Aslan'ın öldürülmesini protesto etmek için Facebook'ta #ozgecanicinminietekgiy kampanyası başlattı.

Mini etekli fotoğraflar sosyal medyada paylaşılıyor.

Telif hakkı BBC World Service
Telif hakkı BBC World Service
Telif hakkı BBC World Service
Telif hakkı BBC World Service

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