Azerbaycan: Erkeklerden #ozgecanicinminietekgiy kampanyası
- 18 Şubat 2015
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Azerbaycan'da bir grup erkek, Özgecan Aslan'ın öldürülmesini protesto etmek için Facebook'ta #ozgecanicinminietekgiy kampanyası başlattı.
Mini etekli fotoğraflar sosyal medyada paylaşılıyor.