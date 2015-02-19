Yeni Çin yılında 'koyun gibi olun'

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Hong Kong Özerk Yönetimi Başkanı CY Leung, yeni Çin yılı mesajinda vatandaşlara "Koyun gibi olun" dedi.

Geçen yıl demokrasi yanlılarının yaptıkları protestolara değinen CY Leung, artık eylemlerin geride bırakılması ve "uyumlu davranarak birlikteliğin sağlanması" çağrısında bulundu.

Lider, yeni Çin yılında Hong Konglulara "daha yumuşak ve nazik" olmalarını da tavsiye etti.

12 hayvanlı Çin takvimine göre, dün itibariyle dünya "koyun yılı"na girdi.

Leung'un mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Geçen yıl Hong Kong için hiç kolay değildi. Toplumda farklılıklar ve çatışmalar yaşandı. Yeni yılda umarım tüm Hong Kong halkı koyunlardan ilham alır ve Hong Kong'un geleceği için uyumlu bir tavırla birliktelik sağlanır."

Telif hakkı AFP Image caption Hong Kong'da bir kadın, yeni yılı renkli koyunlarla poz vererek kutluyor.

Pekin tarafından desteklenen CY Leung, protestocular arasında "kurt" lakabı verilmişti.

"Tek ülke, iki sistem" anlayışıyla yönetilen Hong Kong'un özerk bir konumu bulunuyor.

Ancak geçen Eylül ayında Hong Kong yönetimi halkına kendi liderlerini seçme hakkı tanımış, fakat adayların belirlenmesine bazı kısıtlamalar getirileceğini ve adayların ancak Pekin yanlısı bir komitece onaylandıktan sonra seçime girebileceğini duyurmuştu.

Bu durum Çin'in etkisinin artacağı yönünde tepkilere neden olmuş, demorkasi yanlıları kentin bazı meydanlarını işgal ederek eylemlere başlamıştı. Polis zaman zaman göstericilere biber gazı ile müdahale etmişti.

Eylemler Aralık ayının ortasına kadar devam etmişti.