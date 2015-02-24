'IŞİD Suriye'de en az 90 Süryani Hristiyanı kaçırdı'

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Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) Suriye'nin kuzeydoğusunda ele geçirdiği bölgelerde en az 90 Süryani Hristiyanı kaçırdığını söyledi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad rejimi karşıtlarına yakınlığıyla bilinen Gözlemevi, kaçırma olayının IŞİD'in kısa süre önce Kürt güçlerden aldığı Haseke kentinin kuzeyindeki köylerde gerçekleştiğini belirtti.

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Geçen haftadan bu yana Haseke'nin köylerinde Kürt güçler ve IŞİD arasında yoğun çatışmalar yaşandığı haberleri geliyordu.

Associated Press haber ajansı, dün IŞİD'in Türkiye-Suriye sınırı yakınlarında en az bir köyü daha ele geçirdiği haberini geçmişti.

Suriye devlet haber ajansı SANA ise IŞİD saldırıları nedeniyle bölgedeki köylerde yüzlerce kişinin evlerini terk ederek kaçmak zorunda kaldığını belirtti.

Çatışmaların yoğunlaştığı Kamışlı bölgesindeki YPG (Halk Savunma Birlikleri) güçlerinin ise IŞİD'in elinden 20'ye yakın köyü geri aldığı ifade ediliyor.

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Pazartesi günü, şafak vaktinde Tel Tamr kasabasına bir baskın düzenlediği belirtilen IŞİD'in saldırıları yüzünden 3 bine yakın kişinin bölgeden kaçmak zorunda kaldığı belirtildi.

Suriyeli rejim karşıtı düşünce kuruluşu 'Eylem için çağrı'nın Başkanı Nuri Kino, özellikle Tel Şamiriam köyünde çok sayıda Süryani Hristiyan'ın IŞİD tarafından kaçırıldığını belirtti.

Tel Şamiriam köyünden olan ve Lübnan'da yaşayan bir kadın, associated Press haber ajansının sorularını yanıtlarken köydeki anne-babasından, kardeşinden ve diğer yakınlarından haber almak için uğraştığını söyledi.

"Ailem daha geçen ay beni Beyrut'ta ziyaret edip tekrar Suriye'ye dönmüştü" diyen kadın, daha önceden de bölgede çatışmaların olduğunu, ancak bu kadar şiddetli hale gelmediğini söyledi.

Koalisyon da destek veriyor

Haseke ve çevresinde yaşanan çatışmalarda Kürt güçlerine ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon da destek vermeye devam ediyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada Pazar günü Haseke ve çevresinde 11 hava saldırısı düzenlendiği açıklandı.

CENTCOM açıklamasında hava saldırılarında IŞİD'e ait 10 hedefin ve bir sığınağın imha edildiği belirtildi.

Hava saldırılarının YPG ile koordinasyon içerisinde düzenlenip düzenlenmediği ise bilinmiyor.