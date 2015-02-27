BBC'nin kadrolu şahini Theo

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BBC'nin Londra'daki merkezinin önünde bazı sabahlar pek çok işyerinde görülmeyen bir manzara karşılıyor çalışanları ve etraftan geçenleri:

Yakınlaştıkça daha da tehditkâr görünen bir şahin ve eğitimcisi Andy Watson.

Watson, Rentokill adlı haşare mücadele firmasının çalışanı aslında.

Şahini Theo'yla birlikte haftada bir güvercinleri kaçırmak için BBC binasına geliyor.

Theo'nun asli görevi güvercinlere buralarda bir yırtıcı gezdiğini ve hiç de güvenli bir yer olmadığını hatırlatmak.

Watson "Güvercinler binaları mahvediyorlar. Dışkılarıyla binaları kirletiyorlar ve etraftaki sokaklarda rahatsızlık yaratıyorlar." diyor.

Theo gibi vahşi bir kuşu nasıl elindeki eldivene dönmeye ikna ettiğini, nasıl eğittiğini soruyorum.

'Mesele tamamen yiyecek'

"Yiyecek için bana geri dönüyor. Tek sebep bu. Aramızda kişisel bir ilişki yok. Beni çok sevdiği için geri dönmüyor. Tamamen yiyecek için geliyor. Eldivenime inerse yiyecek alacağını, karnının doyacağını biliyor." diye yanıtlıyor.

Theo'nun her tür eti yediğini söylüyor. "Normalde tavuk veriyoruz, ama tavşan, fare, sıçan, her tür eti yiyor." diyor.

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Theo'nun bazen güvercin de avladığını anlatıyor. "Yakalarsa bana geri getirmiyor tabi, bir yere konup yiyor." diye de ekliyor.

Anavatanı Amerika

Theo bir Harris Şahini. Aslında anavatanları Amerika kıtası. Meksika ve Arizona'da yaşıyorlar.

Watson "Aramızda kişisel bir ilişki yok" dese de, başka bir kuşla çalışmak istemiyor.

"Şahinleri kendimiz eğitiyoruz. Böylece huylarını da biliyoruz. Başkasının kuşunu alırsanız, nasıl davranacağını bilemezsiniz. Eğitimleri bir haftadan iki aya kadar sürebiliyor. Theo en çabuk öğrenen kuşlardan biriydi. Bir haftada öğrendi." diye anlatıyor.

Harris Şahini yavruları 300-400 sterlin (1100-1500 TL) arası fiyatlara satılıyor.

Yakalanan şahinlerin eğitimleri altı aylıkken başlıyor.

'Sonuçta vahşi bir kuş'

Watson "Kendi anne ve babaları tarafından yetiştirilmiş olmaları daha iyi. Böylece aslında bir şahin olduklarının farkına varıyorlar." diyor.

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Theo'nun bazen gidip uzun süre geri dönmediği de oluyor.

"Sonuçta vahşi bir kuş. Doğası ne gerektirirse onu yapıyor. Benim verdiğim ete kıyasla daha tercih ettiği bir yiyecek bulursa gidip avlıyor ve onu yiyor ve tabii uzun süre geri gelmiyor bana. " diyor Andy Watson.