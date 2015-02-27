Kuzey Kore lideri Kim Jong-İl ünlü yönetmeni neden kaçırdı?

Telif hakkı AP Image caption Hollywood hayranı Kim Jong-İl, filmlere taş çıkartacak bir kaçırma planı hazırladı.

Bir film senaryosu bile olamayacak kadar inanılmaz görünüyor: Ünlü bir yönetmen ile film yıldızı eşi, Kuzey Kore'nin sinema meraklısı lideri Kim Jong-İl'e film yapmaları için kaçırılmış.

Kuzey Kore'nin bazı konularda yetişmiş elemanı yoktu, diğer ülkelerin ise vardı. O halde çözüm basitti: O insanları kaçırmak.

1977'de ünlü bir Güney Koreli piyanist, esrarengiz biri tarafından Zagreb dışındaki bir villada konser vermesi için tutuldu.

Ancak oraya gidince havaalanında bir Kuzey Kore uçağı görüp, eve yaklaşırken de Kuzey Kore aksanıyla konuşmalar duyunca kaçtı.

Güney Kore'nin en tanınmış yönetmenlerinden Shin Sang-ok ile eşi Choi Eun-hee ise bu kadar şanslı değildi.

Piyaniste yapılan önerinin bir benzeriyle Hong Kong'da ıssız bir eve çağırılan çift, Kuzey Kore'ye kaçırılarak sekiz yıl esir tutuldu ve zorla film yaptırıldı.

Kaçırma planı, lider olan babası Kim İl Sung'un yerine geçmeden önce ülkenin film sanayisinden sorumlu olan Kim Jong-İl'e aitti.

Kim Jong-İl, şimdiki lider Kim Jong-un'un babası.

Batılı ülkelerdeki Kuzey Kore diplomatları, Hollywood filmlerine bayılan, Elizabeth Taylor ve James Bond filmlerinin hayranı olan Kim Jong-İl'e sürekli bulundukları yerlerden aldıkları filmleri gönderiyorlardı.

Telif hakkı AP Image caption Kaçırılan yönetmen ile film yıldızı, kurtulduktan sonra düzenledikleri basın toplantısında.

Ama bu Kim'e yetmedi. Kuzey Kore filmlerinin uluslararası festivallerde yarışmasını istiyor, ödül kazanan filmlerin yapımcısı olmayı arzu ediyordu.

Bunun üzerine Güney Kore'nin en ünlü film yönetmeni ile eşi, Kim'in sevdiği James Bond filmlerine taş çıkaracak bir senaryoyla kaçırıldı.

Önce film yıldızı Choi Eun-hee, 1977'de kendine işadamı süsü veren biri tarafından bir yapım şirketi kurması için Hong Kong'a çağrıldı.

Yanındaki sözde işadamıyla bir toplantıya gittiğini sanan film yıldızı, yollarını kesenler tarafından araçtan çıkarılıp kaçırıldı.

Daha sonra uyutulduğunu, birileri tarafından taşındığını, kendine iğne yapıldığını ve gözünü açtığında tepesinde Kim Jong-İl'in portresini gördüğünü hatırlıyor.

Boşanmış olmalarına rağmen eski eşi ile görüşmeyi sürdüren yönetmen Shin Sang-ok ise Hong Kong'a onu aramaya gittiğinde kafasına çuval geçirilerek kaçırıldı.

Shin Sang-ok Kuzey Kore'de film yapmayı reddettiği için dört yıl hapis yattı. Ancak sonunda pes edip, eski eşi ile filmler yaptı.

Kim Jong-İl'in güvenini kazanıp Viyana'ya gitmek için izin aldıklarında kaçarak oradaki ABD elçiliğine sığındılar.

Telif hakkı AP Image caption Canavarın feodal toprak ağasına karşı köylülerin yanında yer aldığı kült film Pulgasari, kaçırılan yönetmenin eseri.

Bütün bu ayrıntılar, Paul Fischer'in yazdığı "Bir Kim Jong-İl Yapımı" adlı kitapta yer alıyor.

Kuzey Kore bazı işleri yapmaları için dışarıdan adam kaçırdığını genelde reddediyor ancak geçen yıl 1970 ve 80'lerde 13 Japon vatandaşını kaçırdığını kabul edince, Tokyo ile Pyongyang arasında görüşmeler yapıldı.

Güney Kore'deki Kookmin Üniversitesi'nden Prof. Andre Lankov da bugüne dek yaklaşık 500 Güney Koreli'nin kaçırıldığını söylüyor.

Lankov'a göre bunların çoğu Kuzey Kore kıyılarına fazla yaklaşan balıkçılarmış.

Ancak aralarında gizli operasyonlarla kaçırılan kişilerin de bulunduğu belirtiliyor.