Hasta kızdan Şili cumhurbaşkanına: Ölmeme izin verin

Telif hakkı Valentina Maureira

Şili'de 14 yaşında hasta bir kız, YouTube paylaşım sitesine yüklediği video ile cumhurbaşkanına "sonsuza kadar uyumasına" izin verilmesi çağrısında bulunmuştu.

Kistik fibrozis hastası 14 yaşındaki Valentina Maureira, hastane yatağında çekildiği anlaşılan videoda "Artık bu hastalıkla yaşamaktan bıktım" diyor ve Şili Cumhurbaşkanı Michelle Bachelet'le görüşmeyi talep ediyordu.

Maureira'nın ağabeyi de aynı hastalığa yakalanmış ve altı yaşında hayatını kaybetmişti.

Cumhurbaşkanı sözcüsü ise, "Genç kızın dileği karşısında duygulanmamak mümkün değil, ama Şili yasalarında ötenazi olmadığı için böyle birşeye izin vermemize imkan yok" diye konuştu.

Sözcü Alvaro Elizalde, Sağlık Bakanlığı'nın Maureira'nın ailesi ile temasta olduğunu ve genç kıza psikolojik destek sağlandığını bildirdi.

Genetik bir hastalık olan kistik fibrozis, akciğer, pankreas, bağırsak, ter bezleri veya dış salgı bezlerinde görülebiliyor ve aynı anda solunum sistemi, sindirim sistemi gibi vücudun birden çok sistem ve organını etkileyebiliyor.

'Kızımın tek isteği onurlu bir şekilde ölmek'

Baba Fredy Maureira, kızının cumhurbaşkanı ile görüşmesi ve "Bechelet'in kızının hikayesini dinlemesi" için çabalamaya devam edeceğini söyledi.

Associated Press haber ajansına konuşan Baba Maureira sözlerine şöyle devam etti:

"Bu çok zor ancak kızımın kararına saygı duyuyorum. Sonuçta hasta olan ve bu hastalığın acısını yaşayan o."

"Zaten altı yaşındaki oğlumu param olmadığından ve organ bulamadığımızdan kaybettim. Şimdi kızımın tek istediği onurlu bir şekilde ölmek."

Fredy Maureira, kızının ölmek istediğini ilk duyduğunda tüm gece ağlamış.

Ancak Valentina babasına hayat kalitesinin ne kadar düştüğünü ve ne kadar acı çektiğini anlatmış.

Baba Maureira da bu durumu kabullenmek zorunda olduğunu anlamış.

"Kızım çok yorgun. Biz, hepimiz çok yorulduk, tükendik. Eğer kızım mücadele etmek isterse, her saniye onun yanında olacağım. Diğer ailelere mesajım ise, eğer çocukları sağlıklıysa lütfen onlara iyi baksınlar ve onları çok sevsinler."