Putin: Cinayet soruşturmasının takipçisi olacağım

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eski Başbakan Yardımcısı, muhalif siyasetçi Boris Nemtsov'un öldürülmesini kınadı ve soruşturmanın bizzat takipçisi olacağını söyledi.

Nemtsov, başkent Moskova'da Kremlin sarayının yakınlarındaki bir köprüde yürürken öldürüldü. Araba içindeki Kimliği belirsiz bir saldırganın Nemtsov'a arkadan ateş açtığı belirtiliyor.

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Vücuduna dört kurşun isabet eden 55 yaşındaki Nemtsov'un olay yerinde öldüğü açıklandı.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'in saldırıyı kınadığı belirtildi.

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ABD Başkanı Barack Obama da saldırıyı "korkunç bir cinayet" olarak niteledi ve "bir an önce bağımsız ve şeffaf" bir soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

'Öldürülmekten korkuyorum'

Nemtsov, Rusya'nın Ukrayna politikalarına muhalefetiyle tanınıyordu. Eski Başbakan Yardımcısı, Pazar günü Ukrayna savaşını protesto için planlanan gösteriye destek çağrısı yapmış ve Putin'i Ukrayna'da 'anlamsız bir saldırganlık sergilemekle' suçlamıştı.

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Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, Nemtsov'u "Rusya ile Ukrayna arasında bir köprü" olarak tanımladı ve "bu köprünün katillerin kurşunuyla yıkıldığını" söyledi.

Nemtsov yakın zaman önce verdiği bir mülakatta Ukrayna savaşa muhalefeti nedeniyle Putin tarafından öldürülmekten korktuğunu söylemişti.

Boris Nemtsov, 1990'larda eski lider Boris Yeltsin döneminde Başbakan Yardımcısı olarak görev yapmıştı.

Nemtsov, Nizni Novgrod valisi olduğu dönemde reform yanlısı çizgisiyle öne çıkmıştı.