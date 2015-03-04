Avrupa Konseyi'nden Fransa'ya: Çocuğa dayak atmayı yasaklayın

Avrupa Konseyi Fransa'da çocuklara dayak atmanın tamamen yasaklanmamasının Avrupa Sözleşmesinin ihlali anlamına geldiğini bildirdi.

Strazburg merkezli Konsey, Fransa'nın bu konudaki yasalarının "yeterince açık, bağlayıcı ve kesin olmadığını" kaydetti.

Fransa'da çocuklara yönelik şiddet yasaklanmış olmakla birlikte, anne babalara "çocuklarına disiplin uygulama hakkı" tanınıyor.

Ancak Fransız yasaları okullarda veya çocukların disiplin altında tutulduğu kurumlarda dayak cezasını yasaklıyor.

47 üyeli Avrupa Konseyi'nde, aralarında Almanya, Hollanda, İspanya'nın da bulunduğu yarıdan fazla üye ülkede çocuklara tokat ve dayak atmak tamamen yasaklanmıştı.

İngiltere gibi diğer bazı AB ülkelerinde ya Fransa'ya benzer yasalar uygulanıyor; ya da bu alanda somut yasalar bulunmuyor.

Dünya çapında diğer 17 ülkede çocukların dayakla cezalandırılması tamamen yasak. Avrupa Konseyi'nin kararı, İngiltere merkezli çocukları koruma kurumu Approach'un başvurusu üzerine alındı. Approach, Fransız kanunlarının ilkin 1961'de benimsenen, sonra 1996'da elden geçirilen Avrupa Sosyal Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini savundu.

Geçen Mayıs'ta Fransa'nın Yeşiller Partisi, aile yasasında değişiklik yapılması için önerge vermiş ama teklif daha sonra geri çekilmişti.

'Toplu tartışma yapılmalı'

AFP Ajansı, Konsey kararından önce de Fransa'da çocuklara dayak tartışmasının canlandığını; Aile Bakanı Laurence Rossignol'ün "çocukların eğitimi açısından dayak cezasının yararlı olup olmadığı konusunda toplu tartışma yapılması" çağrısında bulunduğunu belirtti.

Bununla birlikte Rossignol, AFP'ye yaptığı açıklamada, konunun yasanın bir parçası haline getirilmeyeceğini söyledi ve "Çocuklarına kötü davranan anne babalar için ceza kanunu mevcut. Zaman zaman çocuklarını dayakla cezalandıranlara ise, nasıl daha farklı davranabilecekleri konusunda yardım sağlanmalı. Bu insanları 'sizin işinize yargıç bakacak' deyip kötülememek lazım." dedi.

Fransız Haber Ajansı'na göre, yapılan kamuoyu yoklamaları İngiltere ve Fransa'da çocuklara dayak atma hakkı konusunda geniş bir destek olduğunu ortaya koyuyor.

Çocukların dayakla cezalandırılması konusundaki tartışmalar, 2013 yılında Fransa'da bir babanın 9 yaşındaki oğluna tokat attığı için 500 euro cezaya çarptırılmasıyla gündemde öne çıkmıştı.

Toplumun kimi kesimleri mahkeme kararını memnunlukla karşılarken, kimi kesimler de orantısız ölçüde sert bulmuştu.

Katolik kilisesinin başı Papa Francis de, bu yılın başlarında, "iyi babaların affetmeyi, ama aynı zamanda disiplin kullanarak davranışları düzeltmeyi bilen kişiler olduğunu" söyleyince tartışma yaratmıştı.

UMP partisinden eski eğitim bakanı Luc Chatel, ülkedeki dayak tartışmalarını önemsemeyerek, "Bu yüzyılda tartışılması gereken şey bu mu? Bırakın artık. Çok daha önemli konular var." dedi.

"Çocuk Vakfı" adlı kampanya grubundan Gilles Lazimi de, çocuğa tokat veya dayak atmanın hem bir etki yapmadığını, hem de bazı çocukların sağlığı açısından zararlı olduğunu söyledi. Lazimi, dayağın "beyinsel ve duygusal gelişimi, anne babayla ilişkileri etkileyebileceğini ve çocuk büyüdükçe kendisine güven duygusunu kaybedebileceğini" vurguladı.