Yetişkinler her beş yılda bir grip oluyor

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Çin'de yapılan bir araştırmaya göre, yetişkinler yaklaşık beş yılda bir grip oluyor.

Birçok kişi bundan daha sık grip olduğunu düşünse de, bunların çoğunun gribe benzer başka hastalıklar olduğu belirtiliyor.

Griple ilgili araştırma için yaşları yedi ile 81 arasında değişen 151 kişiden kan örnekleri alınarak 9 ayrı grip mikrobuna bakıldı.

Çocukların her iki yılda bir gribe yakalandığı görülürken, 30 yaşın üzerindekilerde bu sürenin beş yılda bir olduğu belirlendi.

Araştırmacılar Çin'de yapılan alan taramasında alınan bu sonuçların başka ülkelerde farklılık göstermesinin mümkün olduğunu, ancak muhtemelen aynı olacağını düşünüyorlar.

Bunun için İngiltere'de de benzeri bir araştırma yapılarak sonuçlar karşılaştırılacak.

Çocuklar daha sık temas halinde

Sonuçları PLos Biology dergisinde yayınlanan araştırmaya İngiltere'den Imperial College ile ABD ve Çin'den tıp enstitüleri katıldı.

Telif hakkı SPL Image caption Hasta eden güzellik: Bir grip virüsü türü.

Araştırmacılardan Dr Steven Riley, aşılanma gibi unsurların hastalığın ortaya çıkma sıklığını etkileyebileceğini söyledi.

Riley, "Yetişkinlerde gribin sanılandan çok daha az olduğunu gördük. Hastalık çocuklarda daha sık görülüyor. Bu da muhtemelen çocukların başkalarıyla daha sık temas etmesinden aynaklanıyor" dedi.

Grip genelde soğuk algınlığı ile karıştırılıyor. Her ikisine de virüsler neden oluyor ve belirtileri benziyor.

Ancak soğuk algınlığında bu belirtiler daha aşamalı olarak ortaya çıkıyor ve genelde burun ve boğazı etkiliyor.

Grip ise insanda yatma isteği uyandıran daha ağır bir hastalık. Burnun akması veya tıkanmasının yanı sıra ağrı ve sancılara da yol açabiliyor.