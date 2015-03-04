IŞİD'e katılan kadınlar 'propaganda kurbanı'

Telif hakkı Image caption Türkiye'den Suriye'ye geçerek IŞİD'e katıldığı düşünülen Londralı kızlar

Melanie Smith, Londra'daki King's College'da Uluslararası Radikalleşme Araştırmaları Merkezi'nden. Her gün Suriye ve Irak'taki IŞİD militanlarının yanına giden 90 kadının tweet'lerini ve blog'larını izliyor.

IŞİD'e katılmaya giden kadınlara sempati gösterirken dikkatli olunması gerektiğini, aksi takdirde, oraya giderse başına hiçbirşey gelmeyeceğini sanan başkalarına da örnek olabileceğini söylüyor.

Melanie Smith, BBC'ye verdiği mülakatta yaklaşık 500 batılı kadının IŞİD'e katıldığının tahmin edildiğini belirtti ve örgütün temel amaçlarından birinin İngiltere ve Avrupa'dan kadınları aralarına çekmek olduğunu kaydetti.

Bu kadınların ne yaptığını biliyor muyuz?

IŞİD hakkında bayağı bilgileri var. Çok yoğun bir propaganda kampanyasının kurbanı oldular, ama seçim kendilerinin.

İdeolojik olarak tamamen IŞİD'e katılıyorlar. Yapılan vahşetin farkındalar. Ancak tehlike konusunda yanlış bilgilendiriliyorlar.

Oradaki koşulların nasıl olduğunu kimse bilmiyor.

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Hava saldırıları çok tehlikeli. Sağlık hizmetinden yararlanma şansları pek yok. Yanlarında biri olmadan evden çıkamıyorlar.

Çatışmalardan dolayı sürekli yer değiştirmek zorundalar

Twitter hesaplarından paylaşılan resimler mutlu ve güzel görünüyor. Peki ama IŞİD'de günlük yaşam nasıl?

Son zamanlarda havanın soğuk olduğunu, elektrik olmadığını söyleyerek gruptan ayrılan bazı kadınlar gördük. Blog'larında kaygılarını saklıyorlar.

Bir tanesi tweet'inde sokakta soğuktan donarak ölen birinin cesedini gördüğünü yazmış, ama bunu o kişiyi eleştirmek için kullanmış.

Orada herşeyin harika olmadığını söylemenin dolambaçlı bir yolu bu. IŞİD kendi güçlerine destek olmakta zorlanıyor.

Örgüte nasıl üye toplanıyor?

Kaçıp örgüte katılmanın püf noktası, orada bulunan birileriyle bağlantı kurmak.

Son zamanlarda IŞİD'e katılan batılılardan çoğunun örgütte bir tanıdığı var. Londra'dan giden kızların orada bir arkadaşı vardı. Manchester'dan giden kızların da bir ağabeyi.

Bazıları sürekli olarak internet üzerinden oradakilerden tavsiye alıyor.

Uçak bileti ayırtma, havaalanında gözlerden kaçma ve Türkiye'den sınırı geçip Suriye'ye girme konusunda pratik bilgiler gönderenler var.

Fikrini değiştiren var mı peki?

Birmingham'dan Tareena Şakil. Yeni yürümeye başlayan bebeğiyle gitti ve bir cihatçıyla evlendirildi.

Hata yaptığını anladı ve kilit altında tutulan pasaportunu alıp kaçtı.

Döndüğünde "ani bir kararla" oraya gittiğini söyledi. Anında tutuklandı ve pasaportu iptal edildi.

Herşey göründüğü gibi değil. Orası çok tehlikeli bir yer. Özellikle de çocuk varsa.