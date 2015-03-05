Singapur'dan iki Almana hapis ve dayak cezası

Telif hakkı afp getty

Singapur'da vandalizm ve izinsiz girişten mahkum olan iki Alman sopayla üç vuruş ve dokuz ay hapis cezasına çarptırıldı.

Andreas Von Knorre ve Elton Hinz bir tren deposuna girip, depodaki bir trene grafiti yaptıklarını kabul etti.

Singapur vandalizm konusunda sıkı yasalara sahip. Geçmişte de yabancılar bu suçtan dayak ve hapse mahkum edilmişti.

Bunlardan biri 2010 yılında mahkum olan bir İsviçreliydi.

1994 yılında ABD'li genç Michael Fay'e verilen dayak cezası küresel düzeyde tartışmalara yol açtı.

'Aptalca bir hata'

22 yaşındaki Von Knorre ve 21 yaşındaki Hinz geçen yıl Kasım ayında Avustralya'dan Singapur'a uçakla gittiler ve ziyaretleri sırasında bir trene zarar verdiler.

Daha sonra ülkeyi terk ettiler ve sonunda komşu Malezya'nın Kuala Lumpur kentinde tutuklandılar.

Telif hakkı bbc

İkisi de mahkemede pişmanlıklarını ifade ettiler ve eylemlerini "aptalca bir hata" olarak nitelediler.

Singapur'da dayak cezası

Singapur'da dayak cezası uyluğun arkasına sopa ile vurulmasını ihtiva ediyor. Bu ceza kalıcı izler bırakabiliyor.

Vandalizm için en yüksek ceza 2.000 dolar veya üç yıla kadar hapse ek olarak, sopayla 3 ila 8 vuruş.

2010 yılında, İsviçreli yazılım danışmanı Oliver Fricker Singapur'da bir trene grifiti yapmaktan hapse atıldı ve dayak cezasına çarptırıldı.

Amerikan Michael Fay'in arabalar ve kamu malına zarar için 1994 yılında mahkum edilmesi de uluslararası manşetlere taşındı.

Zamanın ABD Başkanı Bill Clinton'ın çağrısına rağmen, Singapur makamları dayak cezasını infaz etti ama vuruş sayısı azaltıldı.