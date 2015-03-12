Arşiv Odası'nı bu hafta İstanbul'a taşıdık...

Türk edebiyatının önemli ismi şair İlhan Berk, 1986 yılında Londra'da BBC Türkçe'den Zeki Okar'a 'Galata' ve 'Pera' kitaplarını anlatırken biz de şairin anlattığı Beyoğlu sokaklarında kısa bir gezinti yaptık...

ARŞİV ODASI: İlhan Berk, 1986... Programı izlemek için tıklayın...

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ARŞİV ODASI

Yapımcılığını Cenk Erdil ve Aylin Yazan'ın ortaklaşa üstlendiği programın ilk bölümü, BBC Türkçe Servisi'nin 75. kuruluş yıldönümü olan 20 Kasım'da, 1976 yılından bir Zeki Müren söyleşisi ile başlamıştı.

2011 yılında radyo yayınlarına son veren BBC Türkçe, bu programda siyasetçilerin, gazetecilerin, sanatçıların, akademisyenlerin; bazıları hayatını kaybetmiş, bazıları geçen yıllarla unutulan, bazıları ise daha da ünlenen isimlerin seslerini, arşivin raflarından çıkarıyor ve dijital platformda yeniden yayımlıyor.

O yılları hatırlayanların hafızaları tazelenecek, kimi dinleyiciler ise bu sesleri belki de ilk kez Arşiv Odası aracılığıyla duyuyor.

Aylin Yazan'ın sunduğu programda, Londra'da ilk konserini veren İbrahim Tatlıses'ten Olacak O Kadar'ın ilk günlerini anlatan Levent Kırca'ya, kaset çıkarmakta güçlük çektiğini söyleyen Ajda Pekkan'dan, tedavi görmek için Londra'ya gelen Barış Manço'ya, Altan Erbulak'ın bilinmeyen bilgisayar tutkusundan Sevgi Soysal'ın BBC Türkçe için kaleme aldığı yazılara kadar birçok farklı ses ve yayına yer verilecek.

Türk siyasî yaşamında yer etmiş isimler ve gazeteciler de Arşiv Odası’nda olacak. İsmet İnönü'den Celal Bayar'a, Turgut Özal'dan, Süleyman Demirel, Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan'a, darbeler döneminde yasaklanmış sanatçılardan Ruhi Su, Orhan Gencebay, Cem Karaca ve Rahmi Saltuk'a, iş adamları Vehbi Koç ve Sakıp Sabancı'ya kadar uzun yıllar içinde BBC Türkçe Radyosu'na konuk olan isimler, her hafta Arşiv Odası ile yeniden BBC Türkçe takipçileriyle buluşacak.