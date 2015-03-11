Kolombiya Farc isyancılarını bombalamaya ara veriyor

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Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos, Farc isyancılarına yönelik bombardımanı bir ay süreyle askıya alacaklarını açıkladı.

Farc'ın, tek yanlı olarak ilan ettiği ateşkese uymasına yanıt olarak böyle bir karar alındığını belirten Santos, ancak diğer gerilla örgütü Ulusal Kurtuluş Ordusu'na (ELN) yönelik operasyonların süreceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Santos, televizyondan yaptığı açıklamada, "Farc'ın, 18 Aralık'ta ilan ettiği tek yanlı ve süresiz ateşkese bağlı kaldığını kabul etmemiz gerekiyor. Çatışmaların yatıştırılması amacıyla savunma bakanına ve kuvvet komutanlarına, bir ay süreyle Farc kamplarının bombalanmasını durdurma emri verdim." dedi.

Santos, daha küçük çaplı ELN grubunun ise suç faaliyetlerini artırdığını belirtti.

Cumhurbaşkanının muhafazakar muhalifleriyse, bombardımanın askıya alınmasının Farc gerillalarına nefes alma imkanı vereceğini savunuyor. Hükümetin Farc güçlerine karşı yürüttüğü askeri mücadelede, hava saldırıları önemli bir unsur olageldi.

Tıklayın : Bir barış anlaşması ülkeyi nasıl değiştirir?

2012 Kasım'ında barış görüşmelerine başlayan Kolombiya yönetimi ve Farc, pazarlıklarını Küba'da sürdürüyor. Taraflar, uyuşturucu kaçakçılığı, toprak reformu ve siyasi katılım gibi çeşitli konularda kısmi anlaşma sağladı; ancak henüz nihai anlaşmaya varılmadı.

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Cumhurbaşkanı Santos, Kolombiyalı iş adamları ve siyasetçilerden oluşturulacak barış komisyonunun barış sürecinin son aşamalarında rehberlik yapacağını belirtti.

Taraflar arasında anlaşma sağlanmasını engelleyebilecek bir sorun, çatışmalar sırasında suç işlemiş gerillaların adalet önüne çıkarılıp çıkarılmayacağı.

Hafta sonunda taraflar kırsal bölgelerdeki mayınların temizlenmesi için birlikte çalışma kararı almıştı. Kolombiya dünyada en fazla mayın döşeli ülkelerden biri.

Ülkede 50 yıldır süren çatışmalarda, 220 binden fazla insanın öldüğü tahmin ediliyor.