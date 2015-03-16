Panda ısırığına 80 bin dolar tazminat

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Çin'in kuzeybatısında yabani bir panda tarafından ısırılan bir adam 80 bin dolar tazminat aldı.

Lanzhou Evening News gazetesinin haberine göre, olay geçen yıl Gansu eyaletinde meydana geldi.

2014'ün Mayıs ayında Liziba köyü yakınlarında bir ormanda çamura bulanmış bir şekilde dolaşan yabani pandayı yakalamaya çalışan yetkililer, pandayı kovalayarak Guan Quanzhi'nin arazisine sürdü.

Yaklaşan pandayı görünce donup kalan Guan, pandanın sol bacağını ısırması üzerine uzun bir ameliyat geçirmek zorunda kaldı.

Guan yaşadıklarını "korkunç bir acıydı, anında kan kaybetmeye başladım" diye anlattı.

60 yaşlarındaki Çinli durumdan sorumlu tuttuğu yetkilileri dava etti.

Şimdi ise, aldığı tazminattan memnun ve bu paranın doktor masraflarını karşılayacağını söylüyor.

Gazete Guan'ın yedi saat süren bir ameliyat geçirdiğini ve başka ameliyatlara da gerek duyabileceğini yazdı.

Panda uysal görünümlü bir hayvan olmasına karşın, iri dişleri ve güçlü çene kasları nedeniyle tehlikeli şekilde ısırabiliyor.