İtalya'da yolsuzluk operasyonu bir bakana uzandı

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İtalya'da dün dört kişinin gözaltına alınmasıyla sonuçlanan yolsuzluk operasyonu, zanlılarla çıkar ilişkisi olduğu iddia edilen Altyapı ve Ulaştırma bakanının koltuğunu tehlikeye soktu.

Gözaltındaki işadamlarının bakana takım elbise, oğluna da bir Rolex saat hediye ettiği ve bakanın oğluna iş verdiği öne sürülüyor. Bakana istifa çağrıları yapılıyor.

Floransa savcılığı tarafından yürütülen operasyonda, toplamda 25 milyar euro değerindeki ihalelerde yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla dört kişi gözaltına alınırken, 51 kişi hakkında da inceleme başlatıldı.

Gözaltına alınanlar arasında 14 yıl boyunca Altyapı Bakanlığı'nda üst düzey bürokrat olarak çalıştıktan sonra ayrılarak özel danışman olan Enrico Incalza ile yardımcısı Sandro Pacella da bulunuyor.

Gözaltındaki diğer isimler ise işadamları Stefano Perotti ve Francesco Cavallo.

İddianamede, Milano'da gelecek Mayıs ayında başlayacak olan Expo 2015'teki İtalya pavyonunun inşası, hızlı tren projeleri, Roma'daki metro yapımı, Sardinya adasındaki bir liman inşaatı gibi çok sayıda dev ihalede yolsuzluk yapıldığı ve yetkililere rüşvet verildiği belirtiliyor.

Söz konusu projelerin toplam değeri 25 milyar euro olarak hesaplanıyor.

İçişleri Bakanı'na da istifa çağrısı

Savcılık, eski bürokrat Incalza'yı "patron" olarak tanımlıyor.

Incalza'nın dün gözaltına alınan işadamı Stefano Perotti'nin ihaleleri almasını sağladığı öne sürülüyor.

Perotti'nin de Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Maurizio Lupi'nin oğlu Luca Lupi'nin işe girmesine aracı olduğu iddia ediliyor.

Perotti'nin ayrıca Luca Lupi'ye 10 bin 350 euro değerinde bir Rolex saat hediye ettiği, bu saatin Lupi'ye yine dün gözaltına alınan Francesco Cavallo tarafından teslim edildiği de iddialar arasında.

Cavallo'nun Bakan Maurizio Lupi'ye de bir özel dikim takım elbise verdiği belirtiliyor.

İddiaların ardından Bakan Lupi'ye istifa çağrıları yükseliyor.

Muhalefetteki 5 Yıldız Hareketi milletvekili Alessandro di Battista, Senato'da düzenlediği basın toplantısında hükümeti eleştirerek "Lupi istifa etmeli" dedi.

Kuzey Ligi partisi de yeni yolsuzluk skandalı nedeniyle içişleri bakanını istifaya çağırdı ve Maurizio Lupi'nin de parlamentoya açıklamada bulunmasını istedi.

Bakan: Oğlum saati almamalıydı

Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Maurizio Lupi ise istifa çağrılarını reddetti.

Lupi "Oğlumun işe alınması için kimseden bir şey istemedim, ayrıca oğlumun özgeçmişine bakarsanız buna ihtiyacı olmadığını görürsünüz. Perotti'den ya da başkasından oğluma iş vermesini istemedim. Böyle bir alışkanlığım yok ve bu çok yanlış bir hareket olurdu" dedi.

Bakan oğluna bir Rolex saat hediye edilmesiyle ilgili olarak ise "Bana hediye edilmiş olsaydı kabul etmezdim" diye konuştu.