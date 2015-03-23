Singapur'un kurucusu Lee Kuan Yew öldü

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı

Singapur'u bir liman kentinden küresel önemde bağımsız bir şehir-devlete dönüştüren Lee Kuan Yew 91 yaşında öldü. Lee Singapur'un 31 yıl boyunca başbakanlığı görevini yürüttü.

Lee, Singapur'un ekonomik olarak gelişiminin ve zengin bir ülkeye dönüşümünün mimarı olarak görülüyor.

Ancak aynı zamanda muhalifler tarafındansa onu ülkeyi demir yumrukla yönetmiş olmakla eleştiriliyor.

Yönetimi boyunca ülkede ifade özgürlüğünün kısıtlı olduğu ve siyasi muhaliflerin mahkemelerde yargılandığı belirtiliyor.

Cenaze töreni 29 Mart'ta yapılacak.

Lee, Singapur'u, İngiltere'nin dahil ettiği Malezya Federasyonu'ndan çıkarmış ve bağımsız olmasını sağlamıştı.

Bugün ülkenin başında Lee'nin oğlu Lee Hsien Loong bulunuyor.

Oğul Lee ölüm üzerinde televizyon ekranlarından duygusal bir konuşma yaptı ve şunları söyledi:

"Bizim bağımsızlığımız için savaştı, olmayan bir ulus yarattı ve bize Sinagapurlu olmamız onurunu yaşattı. Onun gibi başka birini görmeyeceğiz."

Lee, birkaç haftadır hastanede zatürre tedavisi görüyordu ve yaşam destek ünitesine bağlıydı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban ki-moon Lee'nin ölümünden derin üzüntü duyduğunu söyledi.