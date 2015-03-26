İngiltere'de Türk hasta üzerinde 'tarihi kalp nakli'

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İngiltere'de ilk kez durmuş kalple nakil ameliyatı yapıldı.

Cambridgeshire'da bir hastanede yapılan ameliyatla, atmayan kalp hasta Hüseyin Ulucan'a nakledildi.

Londra'da yaşayan Hüseyin Ulucan, 2008 yılında kalp krizi geçirmişti.

Ulucan ameliyattan önce hayat kalitesinin çok düşük olduğunu, zorlukla yürüyebildiğini ve nefes alabildiğini söyledi.

60 yaşındaki kalp hastası ameliyat sonrasını ise BBC'ye şöyle anlattı:

"Şimdi her gün daha güçlü hissediyorum, bu sabah hastaneye yürüyerek girdim ve hiçbir sıkıntı yaşamadım."

Her gün daha güçlü hissediyorum." Hüseyin Ulucan

Kalbi özel kutuda saklandı

Hüseyin Ulucan'ın ameliyatını gerçekleştiren baş cerrah Stephen Large, prosedürü şöyle anlattı:

"Kalp 50 dakika boyunca attı, ardından nasıl çalıştığına baktık ve çok iyi durumda olduğunu gördük."

Large, ardından kalbi üç saat boyunca atmaya devam ettiği kutuya aldıklarını ve de nakli gerçekleştirdiklerini söyledi.

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Söz konusu kutu, özel bir teknikle kalbin üç saat boyunca atarak muhafaza edilmesini sağlıyor.

İngiltere'de bu kutulardan yalnızca Papworth ve Harefield hastanelerinde bulunuyor.

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) Kan ve Nakil departmanından Prof. Dr. James Neuberger, bağışlanan organların yetersiz olduğunu kaydediyor ve İngiltere'de hastaların organ beklerken öldüklerini söylüyor.

Neuberger "Papworth'te yapılan operasyonun ve benzer girişimlerin geliştirilmesi, daha fazla organ bağışına ve daha fazla hastanın bundan faydalanmasına neden olacaktır" dedi.

İngiltere'de son bir yılda 171 kalp nakli ameliyatı yapıldı. Ancak arz, talebi karşılamıyor ve bazı hastalar üç yıl kadar organ beklemek zorunda kalabiliyor.

Çok sayıda hasta da, organ bulamadan ölüyor.

İngiltere'de daha önce kalbi atmayan donörlerden böbrek, karaciğer ve diğer organlar alınıyordu. Ancak şimdiye dek hiç durmuş bir kalp nakledilmemişti.

İlk örneği Avustralya'da

Dünyada durmuş bir kalp ile nakil ameliyatı ise ilk kez geçen yıl Avustralya'da yapılmıştı.

Ameliyatın gerçekleştirildiği Papworth Hastanesi'nden doktorlar, bu teknik sayesinde nakle uygun kalp sayısının en az yüzde 25 artacağını söylüyor.

Kalp nakillerinde genellikle beyin ölümü gerçekleşmiş fakat vücut fonksiyonları devam eden kişilerin bağışladığı organlar kullanılıyordu. Ancak Avustralya'da, akciğerleri ve kalbi çalışmayan bir kişi donör olarak kullanılmış ve durmuş kalp hastaya nakledilmişti.