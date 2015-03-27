'Germanwings'in yardımcı pilotu Andreas Lubitz olay günü raporluydu'

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Almanya'da, Düsseldorf Savcılığı Germanwings uçağını düşürdüğü belirtilen yardımcı pilot Andreas Lubitz'in psikolojik rahatsızlığını şirketten sakladığını açıkladı.

Savcı Ralf Herrenbrueck, 28 yaşındaki Lubitz'in rahatsızlığı nedeniyle "uygun" tedaviyi gördüğünü gösteren belgeler bulunduğunu bildirdi.

Herrenbrueck, olay günü Lubitz'in raporlu olduğunu ve raporu evinde yırtılmış halde bulduklarını söyledi.

Savcı, raporun bulunmasının pilotun hastalığını "işvereni ve iş arkadaşlarından sakladığı" yönündeki ilk değerlendirmeyi vurguladığını kaydetti.

Lubitz'in evinde yapılan aramada bir intihar notu ya da uçağı siyasi veya dini nedenlerle düşürdüğüne dair bir kanıt ise bulunmadığı belirtildi.

Almanya'da bu tür raporlar alınması sık görülen bir durum ve hafif rahatsızlıklar izin de bu tür raporlar veriliyor. Ancak Savcı Herrenbueck Lubitz'in nasıl bir hastalığı bulunduğunu açıklamadı.

Associted Press Haber Ajansına bilgi veren bir Alman havacılık yetkilisi Federal Havacılık Bürosu'ndaki dosyasında Lubitz'in "düzenli tıbbi muayeneden" geçmesi gerektiğine dair bir not bulunduğunu söyledi. Yetkiliye göre bu not fiziksel ya da psikolojik bir rahatsızlığa işaret edebiliyor.

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Polis evini aramıştı

Alman polisi bu sabah Andreas Lubitz'in evinde arama yapmıştı.

Polis Lubitz'in eşyalarına el koymuş, iki ayrı adreste yapılan aramalarda Lubitz'in bilgisayarının da bulunduğu çeşitli eşyalar alıp götürülmüştü.

Germanwings Havayollarına ait uçağın karakutusundan çıkan bilgiler Lubitz'in kokpitin kapısını kilitleyip bilerek uçağın irtifa kaybetmesine neden olduğunu gösteriyor.

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Uçuş geçmişi 630 saat

Andreas Lubitz, Almanya'nın Montabaur kasabasından. Uçuş eğitimini bir planör kulübünde almış.

Kulübün üyelerinden Peter Ruecker, Lubitz'in sıkı bir eğitim sonrası Lufthansa'ya stajyer pilot olarak kabul edildiğini söyledi.

Lubitz'i "sessiz ama cana yakın bir genç erkek" olarak nitelendiren Ruecker, "Germanwings'deki işinden memnundu. Başarılıydı" dedi.

Alman havayolları şirketi Lufthansa da, Lubitz'in eğitimini tamamladıktan hemen sonra, 2013 Eylül'ünde Germanwings havayollarında çalışmaya başladığını ve 630 saatlik uçuş geçmişi olduğunu açıkladı.

Luftansa'ya ait Germanwings Havayolları'na ait Airbus 320 tipi uçak İspanya'nın Barcelona kentinden Almanya'nın Düsseldorf şehine gidiyordu.

Uçak Salı günü sekiz dakika süren bir inişin ardından düşmüş, 144 yolcu ve altı mürettebattan kurtulan olmamıştı.