Apple CEO'su Tim Cook da tüm servetini bağışlıyor

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Teknoloji devi Apple şirketinin CEO'su Tim Cook'un maaşının ölmeden önce servetinin büyük bir bölümünü yardım kuruluşlarına bağışlayacağını açıkladı.

Cook'un servetinin 800 milyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.

Tim Cook, Fortune dergisine açıklamasında, 10 yaşındaki yeğeninin eğitim masraflarını karşıladıktan sonra tüm servetini bağışlayacağını söyledi.

ABD'de özel üniversite eğitimi yaklaşık 30 bin dolara mal oluyor.

Cook, bu kararıyla Facebook kurucusu Mark Zuckerberg gibi servetlerini yardım kuruluşlarına bırakacaklarını açıklayan "süper zenginler" arasına katıldı.

"The Giving Pledge" (Verme Taahhüdü) adlı servet bağışlama kampanyasını beş yıl önce Amerikalı milyarder yatırımcı Warren Buffett ve yazılım devi Microsoft'un kurucusu Bill Gates başlatmıştı.

Söz konusu kampanya, zenginlerin servetlerinin en az yarısını yardım kuruluşlarına bağışlamasını öngörüyor. Şimdiye kadar 100'den fazla zengin, kampanyaya destek verdi.

Cook'un maaşı Şubat'ta yüzde 43 artarak yıllık 9.2 milyon dolara çıkmıştı.