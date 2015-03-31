'IŞİD’le savaşmak için Facebook ve 1000 euro yeterli'

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İtalyan Radio Capital kanalı, Irak-Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütüne karşı savaşan Kürt grubu Halk Savunma Birlikleri'ne (YPG) katılmak için Facebook üzerinden irtibat kurarak Süleymaniye'ye bir uçak bileti almanın yeterli olduğunu yazdı.

Espresso yayın grubuna ait Radio Capital'den gazeteci Antonio Iovane'nin yaptığı araştırmanın sonucu yine aynı gruba bağlı olan La Repubblica gazetesinde yayımlandı.

La Repubblica'nın "IŞİD'e karşı yabancı savaşçı olmak için Facebook ve 1000 euro yeterli" başlığıyla verdiği haberde şu ifadeler yer aldı:

"Uçak bileti, eğitim, ve cephe. İslam Devleti'nin ilerleyişine karşı Suriye'de mücadele eden Kürt YPG savaşçılarına nasıl katılım sağlandığını araştırdık. Ve Facebook üzerinden basit bir görüşme yeterli oldu."

Antonio Iovane, Facebook'ta ulaştığı bir YPG temsilcisiyle aralarında geçen "propagandayla süslü kısa diyalogun" ardından, IŞİD'e karşı savaşmaya gitmek için Londra ve Amman üzerinden Süleymaniye'ye ulaşmanın yeterli olduğunu, bu yolculuğun da yaklaşık 1000 euroya mal olacağını yazdı.

'Vizeye gerek yok'

Iovane ile YPG temsilcisi arasında geçen diyalogun bir kısmı şöyle:

"- YPG'ye girmek istersem ne yapmam gerekiyor?

Irak'ın kuzeyindeki, Kürdistan'daki Süleymaniye kentine gelen bir uçağa binmen gerekiyor. Burada seni karşılayacaklar. Gerisini biz halledeceğiz. Ama önce bize pasaportunun fotokopisini ve uçuş bilgilerini göndermen gerekiyor.

- Vize meselesini nasıl halledeceğim?

Buraya gelmek için vizeye gerek yok.

- Süleymaniye'ye indikten sonra nereye gideceğiz?

6 saatlik bir araba yolculuğuyla seni 460 km uzaklıktaki, Suriye'nin Derek kentindeki üsse götüreceğiz. Orada Batılı savaşçılar için özel bir akademi var.

- Ama yol üstünde IŞİD'in kontrolündeki Musul kenti var...

Musul'dan geçmeyeceğiz, kuzeyden gideceğiz.

- Akademiyi bitirdikten sonra ne olacak?

Cepheye gidip gitmeyeceğine sen karar vereceksin.

- Cepheye gitmemeye karar verirsem nereye gideceğim?

Geri planda olacaksın.

- Kişisel eşyalarımı, örneğin cep telefonumu yanımda getirebilir miyim?

Hayır, yanında cep telefonu taşıyamazsın. Ama zaten hiçbir şeye ihtiyacın olmayacak."

YPG temsilcisi, halen toplamda 50 bin savaşçılarının bulunduğunu, bunların 3'te 1'inin kadın olduğunu da söyledi. Gazetecinin "Bu çatışma ne kadar sürecek? IŞİD'i yeneceğinizi düşünüyor musunuz?" sorularına ise şöyle cevap verdi:

"Ne kadar süreceğini kimse bilemez, çok uzun sürecek. Kazanacağız. Ama bunun bedeli ağır olacak."