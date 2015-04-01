Parasetamol bel ağrısına iyi gelmiyor

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Parasetamolün bel ağrısı ve osteoartrit tedavisinde "etkisiz olduğu" bildirildi. Avustralyalı araştırmacıların çalışmasında parasetamolün bel ağrısının yol açtığı hareket zorluğunu azaltmadığı ve yaşam kalitesini artırmadığı saptandı.

İngiliz Tıp Dergisi'nde (British Medical Journal) yayımlanan ve 13 klinik deneyini esas alan araştırmada, parasetamolün karaciğerde sorun çıkması olasılığını yükselttiği de kaydedildi.

Bel ağrısı, bedensel hareket zorluğunda en önemli nedenlerden biri ve İngiltere'de her yıl 26 milyon kişinin bel ağrısından şikayetçi olduğu belirtiliyor.

İngiltere'de bel ağrısı ve osteoartrit vakalarında parasetamol tedavisi tavsiye edilmekte. Ancak parasetamol tedavisi kararına gerekçe gösterilen kanıtların ne derece geçerli olduğu öteden beri sorgulanıyor.

Sidney Üniversitesi'nden bir araştırma akibi 5000'i aşkın hasta üzerinde, 13 ilaçla yapılan tedavi sonuçlarını inceledi ve parasetamolün bel ağrısını azaltmada etkisiz olduğu sonucuna vardı.

Kalça veya dizde görülen osteoartrit vakalarında parasetamolün ufak bir iyileşme sağladığı ama bu etkinin klinik anlamında önemli sayılamayacak kadar küçük olduğu kaydedildi.

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'Karaciğer tahlillerindeki anormallik yüksek'

Araştırma grubunda yeralan Gustavo Machado, "Parasetamol, muskuloskeletal şikayetler için en yaygın şekilde kullanılan reçetesiz ilaç. Dolayısıyla bu yeni bulguların ışığında tedavi yollarının yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. Bizim araştırmamızda bel ağrısı ve osteoartrit için kullanılan parasetamolün, hastalarda, daha yüksek karaciğer toksisitesi riski yarattığını gördük. Plasebo ilaç verilen hastalara kıyasla, parasetamol kullanan hastaların karaciğer tahlillerindeki anormallik dört kat fazla çıktı." dedi.

İngiltere'deki Keele Üniversitesi'nden Dr. Christian Mallen da, bel ağrısı ve osteoartrit vakalarında, ilaçların dışındaki seçeneklerin esas alınması gerektiğini vurguladı. Dr. Mallen, osteoartrit ve omurgadan kaynaklanan ağrılarda, egzersizin ne derece etkili olduğunun saptandığını ama bu hastaların pek egzersize yanaşmadıklarını ya da egzersizi sürdürmediklerini belirtti.

İngiltere Artrit Araştırmaları kurumundan Jane Tadman, "Parasetamolün şiddetli artrit ağrısı çeken her hastaya yarar getirmediğini bir süredir biliyoruz. Ancak bazı kişiler parasetamolden yarar görüyor, ilaç sorunsuz uyumalarına ve egzersiz yapabilmelerine imkan veriyor. Artrit ve eklem ağrılarını kontrol altında tutabilmek için, mevcut ilaçları almaktansa, fiziksel faaliyet içinde olmak daha iyi ve daha etkili bir yol." dedi.