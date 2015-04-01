Suriye'den kaçış: Doğru seçimleri yapabilir misiniz?

Suriye iç savaşı ülkeyi tamamen parçalamış durumda. Binlerce insan hayatını kaybetti, milyonlarcası ise çareyi evlerini terk edip ülkeden kaçmakta buldu.

Birçok Suriyeli komşu ülkelere sığınsa da kimileri ise insan kaçakçılarına yüklü paralar ödeyerek ve yakalanıp sınır dışı edilmeyi göze alarak Avrupa'ya gitmeye çalıştı.

Siz Suriye'den kaçmaya çalışıyor olsaydınız hem kendiniz hem de aileniz için doğru seçimleri yapabilir miydiniz?

Bilinmeze doğru yolculuğun nasıl sonuçlanacağını görmek için yola çıkıyoruz:

Suriye'den kaçış projesinde kullanılan seçenekler ve rotalar BBC Arapça Servisi'nin yürüttüğü kapsamlı araştırmalar sonucunda gerçek hikayelere dayandırılarak çıkarıldı.

Araştırma: Mamdouh Akbiek, Eloise Dicker, BBC Arapça Servisi.

Tasarım ve prodüksyon: Gerry Fletcher, Charlotte Thornton, Marcelo Zanni, Dominic Bailey.