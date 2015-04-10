Aşırı kilolularda 'bunama riski daha düşük'

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Uzmanlar, aşırı kilolu olanlarda bunama riskinin daha düşük olduğunu ortaya koydu.

Bilim insanları, bu alanda yapılan en geniş kapsamlı araştırmanın mevcut sağlık tavsiyelerine de ters düştüğünü ve sonuçların kendilerini de şaşırttığını itiraf etti.

Lancet Diyabet ve Endokrinoloji Dergisi'nin yaklaşık 2 milyon İngiliz vatandaşı üzerinde yaptığı araştırma zayıf insanlarda, demans olarak da bilinen bunama riskinin daha yüksek olduğu sonucuna vardı.

Bu alanda çalışan yardım kuruluşları sigara içilmemesi, egzersiz yapılması ve dengeli beslenilmesi tavsiyelerinde bulunuyor.

Bunama, modern zamanların en büyük sağlık sorunlarından biri.

Dünya genelinde bunama rahatsızlığı yaşayanların sayısının 2050 yılına kadar üç katına çıkıp 135 milyona ulaşması bekleniyor.

Herhangi bir tedavisi ve çözümü olmayan bunama riskinin azaltılması için sağlıklı bir yaşam tarzının benimsenmesi tavsiye ediliyor.

Ama son araştırmanın sonuçları bu tavsiyeye ters düşüyor.

Oxon Epidemiyoloji ve Londra Hijyen ve Tropik Sağlık uzmanları yaklaşık 20 yıl boyunca yaşları ortalama 55 olan 1.958.191 kişinin tıbbi verilerini inceledi.

Kilo nasıl koruyor olabilir?

Araştırma sonucunda zayıf kişilerde bunama riskinin, normal kilodakilere kıyasla yüzde 39 oranında daha fazla olduğu anlaşıldı.

Buna karşılık aşırı kilolu bireylerde bunama riski yüzde 18, obez bireylerde ise yüzde 24.

Araştırma ekibinin başındaki isim Doktor Nawab Qizilbash "Bu şaşırtıcı" diyor, "Gözlemlerimizde tartışmalı olan nokta, aşırı kilolu ve obez olanlarda bunama riskinin, sağlıklı vücut kitle endeksine sahip kişilere kıyasla daha düşük olması."

BBC'ye konuşan Qizilbash "Bu, tümü olmasa da çoğu araştırmaya ters düşen bir bulgu" yorumunu yapıyor.

Bu durumun nedenine dair açıklamalar henüz yetersiz kalsa da, D ve E vitamini eksikliğinin bunamaya yol açabileceğini düşünenler var.

Doktor Qizilbash, bulguların daha fazla yemeye teşvik etmemesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Kalp krizi, felç, diyabet ve bazı kanser türleri ile bazı rahatsızlıklar da bel kalınlığıyla doğrudan bağlantılı.