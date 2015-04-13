Eduardo Galeano 74 yaşında öldü

13 Nisan 2015

Kaynak, AFP

Latin Amerika'nın en ünlü yazarlarından ve solcu aydınlarından Uruguaylı Eduardo Galeano, Uruguay'ın başkenti Montevideo'da hayatını kaybetti.

74 yaşında ölen Galeano, sol edebiyatın klasik eserlerinden biri olan Latin Amerika'nın Kesik Damarları'nı yazmıştı.

Galeano'nun hayatını kaybettiği, yazı yazdığı haftalık yayın organı Brecha tarafından doğrulandı.

Eduardo Galeano akciğer kanserine yakalanmıştı.

Associated Press ajansı, Galeano'nun, Latin Amerika'nın kapitalist ve emperyalist güçlerce istismar edilmesini iğneleyici bir dille yazdığı kitaplarının, kuşaklar boyu pek çok Latin Amerikalıya esin kaynağı olduğuna işaret ediyor.

12 yıllık sürgün hayatı

1940'ta Uruguay'ın başkenti Montevideo'da doğan Galeano, Marcha dergisinin yazı işleri müdürlüğünü, Epoce dergisinin de yayın müdürlüğünü yaptı.

Uruguay'daki askeri darbe ardından bir süre hapis yatan Galeano, daha sonra ülkeyi terk etti ve Arjantin'e yerleşti.

Buenos Aires'te Crisis dergisini kuran Eduardo Galeano, 1973'ten sonra Arjantin ve İspanya'da sürgünde yaşadı.

1985'te Uruguay'a geri dönen Galeano, iki kez Casa de la Americas Ödülü'nü kazandı. Ateş Anıları adlı üçlemesi, Uruguay Kültür Bakanlığı Ödülü'ne layık görüldü.

1989'da Washington Üniversitesi'nden American Book Award Ödülü'nü kazandı.