Nobel ödüllü Alman yazar Günter Grass öldü

13 Nisan 2015

Nobel ödüllü Alman yazar Günter Grass 87 yaşında hayatını kaybetti.

Yayınevinden yapılan açıklamada Grass'ın Almanya'nın kuzeyindeki Lübeck kentinde bir hastanede öldüğü belirtildi.

1999'da Nobel Edebiyat ödülünü alan yazarın eserleri arasında Kedi ve Fare, Teneke Trampet, Köpek Yılları, Lokal Anestezi, Pisi Balığı, Dişi Fare, Kafadan Doğumlar, Uzak Tarla, Yüzyılım ve Yengeç Yürüyüşü gibi yapıtlar bulunuyordu.

Danzig'de (Şimdi Polonya sınırları içindeki Gdansk kenti) doğan Grass İkinci Dünya Savaşı'na katıldı ve 1959'da adını tüm dünyaya duyurduğu Nazi karşıtı Teneke Trampet romanını yayımladı.

İki Almanya'nın birleşmesine karşı muhalefetiyle bilinen Grass, daha sonraki yıllarda bunun aceleye getirildiğini söylemişti. İki Almanya 1990'da birleşmişti. Yazar, bu şiirinde,

İsrail'de 'istenmeyen adam'

Yazdığı bir şiirle, İsrail’i "dünya barışı için tehlike" olarak tanımlayan Grass 2012'de İsrail tarafından istenmeyen adam ilan edilmişti.

Yazar bu şiirinde, İran'ın nükleer programına karşı çıkan Batılı ülkelerin İran'ın nükleer programına sessiz kalarak iki yüzlü davrandığını öne sürmüştü.

Dönemin Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle, Grass'a tepki olarak İsrail'le İran'ın aynı kefeye konulamayacağını söylemişti.

Amerikalılara esir düştü

Grass 2006'da çıkardığı "Soğanı Soymak" adlı otobiyografisinde 17 yaşındayken Nazi ordusunun elit bir bölüğüne gönüllü olarak katıldığını açıklamıştı.

Grass daha önce gönüllü olmaktan bahsetmemiş ve uçaksavar birliğinde görev yaptığını söylemişti.

Günter Grass, savaşın bitimine doğru yaralı bir Nazi askeri olarak Amerikalılara esir düşmüştü. Grass birkaç ay sonra serbest kalmıştı.