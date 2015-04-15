Avrupa Parlamentosu'ndan 'soykırım' kararı

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Avrupa Parlamentosu (AP) 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelendiren karar tasarısını oy çokluğuyla kabul etti. Türkiye AP'ye tepki gösterdi.

Tasarıda, "1915-1917 yıllarında Osmanlı İmparatorluğu topraklarında gerçekleşen trajik olayların 'soykırım' olduğu" belirtiliyor. Türkiye'ye 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıma ve arşivlerini açma çağrısı yapılıyor.

Ayrıca, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun taziye içeren ve Osmanlı Ermenilerine yönelik zulümleri tanıyan açıklamalarının doğru yönde atılmış bir adım olarak değerlendirildiği" belirtiliyor.

Tasarıda, "Türkiye ve Ermenistan, Avrupa ulusları arasındaki başarılı uzlaşma örneklerini kullanmaya ve halklar arası işbirliğini odağa yerleştiren bir gündem izlemeye davet ediliyor".

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tasarının oylanmasından önce yaptığı açıklamada, "Üzerimizde soykırım lekesi yok" demişti

Dışişleri Bakanlığı: AP tarih yazmaya heveslendi

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Türkiye, tasarının kabul edilmesinin hemen ardından AP'ye tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı'nın AP'yi eleştiren açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye-AB ilişkilerinin gelişmesine engel çıkarmakla tanınan Avrupa Parlamentosu, daha önce de denediği gibi, 1915 olayları konusunda yeniden tarih yazmaya heveslenmiştir. Bu heves, Türk karşıtı Ermeni propagandasının klişelerini harfiyen tekrarlayan, 15 Nisan 2015 tarihli gülünç bir karar metniyle sonuçlanmıştır."

"Avrupa Parlamentosu kabul ettiği kararla, zamanında uluslararası hukukla bağdaşmaz şekilde ve yetki alanını aşarak yapmış olduğu hatayı tekrarlamıştır. Tarihi ve hukuku katleden bu metni kabul edenleri ciddiye almıyoruz."

Akdoğan'dan 'goygoyculuk' tepkisi

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Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan da kararı Twitter mesajlarıyla eleştirdi:

Yalçın Akdoğan, "AP kıymet-i harbiyesi olmayan son kararıyla sözünün ağırlığını ortadan kaldırıyor. Goygoyculuk yaparak ciddi konular ele alınamaz" dedi ve ekledi:

"AP'nin bir dirayeti, gücü, vizyonu varsa tarihi safsataları bıraksın günümüzde yaşanan hadiselerle ilgili bir tavır takınsın."

Bozkır: Türkiye için yok hükmünde

Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır da AP'nin kararıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Bozkır açıklamasında "Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nun bugün (15 Nisan) 1915 olayları konusunda kabul ettiği karar tarihi ve hukuki gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Bu tür kararlar, Türkiye ve Türk milleti için yok hükmündedir" ifadelerini kullandı.

Papa Francesco da Pazar günü 1915 olayları anısına düzenlediği ayinde "soykırım" sözcüğünü kullanmıştı.

Türkiye'nin tepkisi üzerine Vatikan'dan yapılan açıklamada "Papa, geçmişte 2. Jean Paul ve Karekin tarafından imzalanmış olan ortak deklarasyona atıfta bulundu ve 'soykırım' sözcüğünü bu alıntı bağlamında kullandı" ifadelerine yer verilmişti.