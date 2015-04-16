DERGİ - Leonardo'nun en sevdiğiniz resmi hangisi?

Daha çok resim ve heykelleriyle tanınan ünlü İtalyan sanatçı, matematikçi, yazar, anatomist, biyolog, mimar Leonardo da Vinci 1452’de bugün doğmuş. Keşif ve buluşları döneminin çok ilerisinde olan Leonardo “En asil zevk anlama zevkidir” diyordu.

BBC Culture, okurlardan en çok sevdikleri Leonardo resimlerini paylaşmalarını istedi. İşte gelen yanıtlar…

Kadın Başı Eskizi: Bu eserdeLeonardo sadecedağınık saçlarıyla bir kadını resmetmemiş, onun doğal güzelliğini ve gücünü de yansıtmıştır.

Beşaret: Cebrail’in Meryem Ana’nın huzuruna çıktığı bu resimde, etrafı çevrili bahçe onun bekaretini sembolize eder. Eserin iki versiyonunda biri Floransa’da, diğeri Paris’te Louvre müzesinde sergilenmektedir. Floransa’dakinin Leonardo’ya ait olma ihtimali daha yüksektir. Bazı teknik hatalar içeren resmi gençliğinde yapmıştır.

Meryem Ana, Çocuk İsa, Azize Anne ve Vaftizci Yahya: Asıl resim için hazırlık amacıyla karakalemle çizilen bu taslak boyama aşamasına geçememiştir. Meryem Ana, annesi Azize Anne’in kucağında oturmuş, İsa ise kuzeni Yahya’yı kutsamaktadır. Azize Anne’in parmağıyla işaret ettiği yön cenneti, İsa’nın geleceğini sembolize eder.

Vaftizci Yahya: Leonardo’nun son resmidir ve öldüğünde de yanındadır. Leonardo’nun eserlerinde çok kullandığı işaret etme tekniği vaftizle kurtuluşun önemini anlatmaktadır. Aziz Yahya başka ressamlar tarafından çölde, çekirge ve bal yiyerek yaşayan biri olarak tasvir edilerken Leonardo onu daha kadınsı ve Mona Lisa’nınkine benzer gizemli bir tebessümle resmetmiştir.

El ve Kol Eskizleri: Leonardo’nun bu tebeşir skeçleri muhtemelen Kakımlı Kadın resmine ön hazırlık olarak yapılmıştı.

Kakımlı Kadın: Leonardo’nun en ünlü eserlerinden biridir, fakat onun tarafından yapılıp yapılmadığı tartışmalıdır. Resimdeki farklı tabakalar, üç farklı versiyonun olduğunu ve beyaz sansar figürünün hepsinde bulunmadığını gösteriyor. Resimdeki kadının, Leonardo’yu finanse eden Milano Dükü’nün metresi Cecilia Gallerani olduğu sanılıyor. Dük “beyaz kakım” lakabıyla bilinirmiş.

Anatomi Eskizleri: Leonardo insan anatomisiyle ilgili önemli çalışmalar yapmıştır. Özel eşyaları arasında sakladığı insan vücuduna dair çizimleri, ölümünden 400 yıl sonra gün yüzüne çıkmıştır. Anne rahmindeki embriyo çizimi bunlardan biridir. İnsan vücudundaki kemikleri, genital ve diğer organları da resmetmiştir.

Kayalıklar Bakiresi: Aynı konuyu ele alan iki resimden oluşur. Soldaki ilk versiyon Louvre müzesinde, sağdaki ise Londra’daki Ulusal Galeri’de sergilenmektedir. İlk versiyonu Leonardo’nun yaptığına inanılıyor, fakat ikincisi tartışmalı. Londra’daki resimde bitkilerin doğru çizilmediği, bunun ise Leonardo’ya özgü bir özellik olmadığı iddia ediliyor.

Bu makalenin İngilizce aslını BBC Culture’da okuyabilirsiniz.

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