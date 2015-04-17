Putin'e canlı yayında köpek sorusu

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu yılki halkla sohbet toplantısına bir köpek sorusu damgasını vurdu.

Putin her yıl düzenlenen toplantıda Ukrayna'daki savaştan, İran'a yaptırımlara, Batı'yla ilişkilerden, zor durumdaki ekonominin nasıl düzlüğe çıkarılacağına kadar pek çok konuda görüş bildirdi.

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Ancak Putin'in stratejik düşünme yeteneği bambaşka bir soruyla sınandı.

Dört saat süren toplantıya telefonla katılan bir kadın, bir arkadaşının eve köpek almak istediğini, ancak asker olan kocası Boris'in buna karşı çıktığını söyledi ve "Boris'e karısının isteğini yerine getirmesi için emir verebilir misiniz?" diye sordu.

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Vladimir Putin, sorunu "yumuşak güç"le çözmeyi denedi ve Boris'in köpek yerine karısına kürk manto almasını önerdi.

Putin daha sonra, Boris'e böyle bir emir verme hakkı olmadığını söyledi ve şu çağrıda bulundu:

"Boris, lütfen karının köpek almasına izin ver. Bu ailenizi güçlendirir."