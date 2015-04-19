Akdeniz'de yüzlerce göçmen taşıyan gemi battı

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Akdeniz'de bir göçmen gemisinin batması sonucu yüzlerce kişinin hayatı kaybetmesinden kaygı duyuluyor.

İtalyan sahil güvenlik yetkilileri, geniş çaplı bir kurtarma operasyonunun başlatıldığını, şimdiye kadar 28 kişinin kurtarıldığını açıkladı.

Yetkililer, 500 ile 700 arasında göçmen taşıyan geminin Lampedusa'nın 210 kilometre açıklarında, Libya karasularında gece yarısı alabora olduğunu söyledi.

Libya kıyılarından 27 kilometre açıktaki kurtarma çalışmalarına İtalyan gemilerinin yanı sıra Malta donanması ve ticari gemilerin de katıldığı haber veriliyor.

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Malta Başbakanı Joseph Muscat Twitter mesajında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden endişe edildiğini yazdı.

Times of Malta gazetesi, geminin göçmenlerin bölgeden geçen bir ticari gemiye seslenmeye çalışırken bir tarafa yığılması sonucu battığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler'in mülteciler örgütünün sözcüsü Carlotta Sami, "Bunun çok büyük boyutlarda bir trajedi olmasından endişe ediyoruz" dedi.

Bölgede 20 gemi ve üç helikopter bulunuyor. Kurtarılanlar ve cesterler, Catania kentine götürüldü.

Geçen yıl Afrika ve Orta Doğuı'dan 170 bin yoksul göçmenin ölümü göze alıp küçük teknelere dolaşarak İtalya'ya geldiği açıklandı.

Havaların ısınmasıyla 500 kilometrelik yolu benzer koşullarda aşmaya çalışan kaçak göçmenlerin sayısı artmaya başladı.

İnsan kaçakçılarının tekneleri, kapasitesinin üzerinde yolcu aldığı ve böyle bir yolcuğa uygun olmadığı için sık sık bu tür facialar yaşanıyor.

Pazartesi Libya'dan İtalya'ya göçmen taşıyan bir geminin batması sonucu 400 kişi hayatını kaybetmişti.