İsviçre dünyanın en mutlu ülkesi, ya Türkiye?

Telif hakkı Getty Image caption Çikolataları, saatleri ve özel bankacılığı ile ünlü olan İsviçre.

Kişi başına düşen Gayrisafi Yurtiçi Hasıla, sağlıklı ömür beklentisi, yolsuzluk düzeyi ve özgürlükler gibi verilere dayanarak hazırlanan dünya mutluluk endeksinde, en mutlu ülke İsviçre çıktı.

İsviçre'yi az bir farkla İzlanda, danimarka, Norveç ve Kanada izliyor.

Listede ABD 15, İngiltere 21, Fransa ise 29.sırada.

Listeye göre dünyanın en 'mutsuz' ülkeleri ise Togo, Burundi, Suriye, Benin ve Ruanda.

Birleşmiş Milletler'e bağlı Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı'nın hazırladığı 158 ülkelik listede Türkiye ise 76. sırada.

Türkiye'nin bir üstünde 75. sırada Vietnam, bir altında ise 77. sırada Kırgızistan yer alıyor.

Rapor, 2012-2014 yılları arasındaki verileri kapsıyor.

Geçmişle farkı

Türkiye, 2010-2012 dönemini ele alan bir önceki raporda çok farklı bir konumda görünmüyordu, 77. sıradaydı.

Ancak yeni raporda, 2005-2007 dönemiyle bir karşılaştırma da göze çarpıyor: Bu dönemde Türkiye, 51. sırada görünüyor.

Raporda politikalarını belirlerken "mutluluk verilerini" kullanan hükümetlerin sayısının da hızla arttığına dikkat çekiliyor.

BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı, akademisyen, hükümet ve özel sektör temsilcilerinden oluşuyor.