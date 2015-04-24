25. yıldönümünde uzay teleskobu Hubble'dan nefes kesen manzaralar
NASA'nın Hubble Uzay Teleskopu tarafından çekilen en çarpıcı yıldız, gezegen ve galaksi görüntülerinden bir seçki.
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Westerlund 2 yıldız kümesi ile Gum 29 gaz bulutunun göz alıcı görüntüsü, Hubble Teleskopu'nun 25. yıldönümünü simgeleyen resmi fotoğraf.
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Hubble Uzay Teleskopu, ABD ile Avrupa Uzay arasındaki ortak bir çalışmanın ürünü. Teleskopun, 24 Nisan 1990'da uzay mekiği Discovery tarafından yörüngeye yerleştirilmesi gökbiliminde yeni bir dönem başlattı.
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Başlangıçta teleskopun aynalarından birinde sorun vardı. Ancak bu, 1993'te giderildi. Hubble o zamandan bu yana son derece yüksek kalitede görüntüler elde ediyor. Burada V838 Monocerotis adındaki yıldızı çevreleyen ışık halkası görülüyor.
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Büyüleyici görüntüler sadece gökbilimcilerin değil, çok geniş bir kesimin ilgisini çekiyor. Tıpkı At Başı Nebulasının bu görüntüsü gibi.
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Teleskop, adını Samanyolu dışındaki galaksilerin varlığını kanıtlayan ilk gökbilimci olan Amerikalı bilim adamı Edwin Hubble'a borçlu.
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Uzaydaki dev kara deliklerin varlığını kanıtlamaktan, evrenin yaşına dair tahminleri geliştirmeye kadar, modern gökbilimin bir çok önemli aşamasında Hubble'ın rolü var. Burada bir Meksika şapkasına benzetildiği için Sombrero Galaksisi de denilen M104 Galaksisi görülüyor.
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24 Şubat 2009'da, Satürn'ün halkaları neredeyse gezegeni düz bir çizgi gibi çevrelerken, Hubble Satürn'ün etrafından geçen dört uydusunu görüntüledi.
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Jüpiter'in çizgili yüzeyi, güneş sistemindeki en çetin hava koşullarına sahne oluyor. Burada görülen büyük kızılımtrak benek dev bir fırtınaya işaret ediyor.
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Omega Centauri kümesinden yaklaşık 100 bin yıldızın panoramik görüntüsü... Farklı renkler, yıldızların yaşamlarının farklı evrelerde olmasından kaynaklanıyor.
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NGC 6302 gezegen nebulası biçiminden dolayı Kelebek Nebulası olarak da adlandırılıyor: bir zamanlar güneşin kütlesinden beş kat daha büyük olan bir yıldızın dış tabakaları etrafa dağılmış.
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Messier 42 (M42) de denilen Orion Nebulası, çıplak gözle dünyadan da görülebilen bir gaz ve toz bulutu.
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Maymun Başı Nebulası'nın ufak bir bölümünde gaz ve toz topaklarının ışıldayan gazlar üzerindeki silueti görülüyor.
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Hydra takımyıldızında bulunan bu renkli, dönen galaksi M83 olarak adlandırılıyor. M83 bizim galaksimizden çok daha küçük, ancak çok daha büyük bir hızla yeni yıldızlar oluşturuyor.
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Yengeç Nebulası, bir süpernovadan geriye kalanlardan oluşuyor. Renkli gaz bulutunun ortasında hızla dönen ve dünyayı saniyede 30 kere geçen radyo dalgaları yayınlayan bir yıldız var.
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Gökbilimciler, Hubble Uzay Teleskopunu kullanarak, bir yıldız kümesi içindeki yıldızların hızını ölçmeyi başardılar. NGC 3603 Nebulasındaki bu yıldız, Samanyolu'ndaki en büyük ve yoğun kütleli yıldızlardan.